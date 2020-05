Inimesed liiguvad aina enam tänavatel ringi ning seetõttu on uksi avamas ka mitmed kohvikud, mis on eriolukorra algusest suletud olnud.

Teisipäeval taasavas kaasamüügiks oma esimesed kohvikud eriolukorra algusest suletud olnud kohvikukett Caffeine. Ettevõte avas kaks kohvikut Tallinnas ja ühe Tartus.

"Ülejäänud kohvikud teevad uksed taas lahti järk-järgult, vastavalt olukorrale. Meie prioriteet on ohutuse tagamine töötajatele, külastajatele ja koostööpartneritele. Kus võimalik, avame vähendatud laudade arvuga ka terrassid, et külastajatel oleks võimalik kenasti järgida 2+2 reegli täitmist," ütles kohvikuketi esindaja Carolin Aren ERR-ile.

Aren märkis, et ettevõtte töötajad ootavad võimalust tööle naasta ning samuti on tajuda, et inimesed liiguvad varasemast rohkm kodudest väljas ja otsivad kodusele kohvile ja toidule vaheldust.

Ka Tartus tegutsev Werner avas esmaspäeval klientidele oma uksed. Ettevõttele kuuluva Gustavi kohvikuketi kohvikud asuvad aga kaubanduskeskustes ning neid ei saa avada enne kaubanduskeskuste avamist. "Kui valitsus lubab kaubanduskeskused avada, oleme ka meie kohe valmis avama," sõnas kohvikuid opereeriva Mattias Cafe OÜ tegevjuht Siim Liivamägi.

"Eks see hirm avaliku ruumi osas säilib veel pikemalt ja samas on ka hea näha, et kliendid on väga teadlikud ja käituvad vastavalt reeglitele ja on kohanenud mõneti uue olukorraga. Ka meie enda personali jaoks on selline vaikne algus heaks harjutuseks, kohanemiseks selle olukorraga. Sest eks klienditeenindajatel on kohustusi juures seoses pideva desifintseerimise, 2+2 jälgmise ja korra hoidmisega," ütles Liivamägi.

Reval Cafe on samuti mai alguses järk-järgult avanud oma kohvikuid. Aprilli keskel taasavas Tartu kohviku ja aprilli lõpus Viimsis asuva kohviku. Praeguseks on avatud ka kohvikuketi kohvikud Tallinnas Pärnu maanteel, Rävala puiesteel, Telliskivi tänaval, Vene tänaval ja Müürivahe tänaval.

Valitsus otsustas avada kaubanduskeskused 11. maist ning seda juhul, kui kauplustes ja söögikohtades tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ning peetakse kinni 2+2 reeglist. Samas jääb kehtima piirang, mille kohaselt peab toidu kohapeal tarbimine lõppema hiljemalt kell 22, et vältida restoranides, kohvikutes ja baarides inimeste õhtust kogunemist.