Alates teisipäevast on lubatud osaleda sõiduõppe koolitusel ja eksamil. Pühapäevast alates võib pidada jumalateenistusi ja viia läbi usulisi talitusi. Järgmisest esmaspäevast võib avada muuseumid ja näitusesaalid ja avatakse kaubanduskeskused. 15. maist taastub konktaktõpe koolides ja avatakse noortekeskuste uksed. 18. maist võib pidada avalikke koosolekuid. Samast päevast peaks riigis lõppema ka eriolukord, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu Kaubamajaka juht Ivar Pinsel teab enda majas ühte poodi, mis järgmisel esmaspäeval uksi enam ei ava. Et valitsus kaubanduskeskused avada lubab, on tema sõnul oodatud otsus, sest sellega kõrvaldatakse eriolukorras pikalt kestnud ebavõrdsus.

"Ehituspoed on meil olnud kogu aeg lahti ja eelistatud seisus on olnud teised kauplused, mis ei ole olnud keskuses. Selles mõttes me oleme olnud ebavõrdses olukorras ja ma arvan, et see ebavõrdne olukord lõppeb ära lihtsalt 11. mail," rääkis ta.

Pinsel lisas, et ei oska praegu veel kahjusid kokku lugeda, kuid selge on, et taastumine võtab ka kaupluste avanedes kaua aega. Ta ei oota, et rahvas avamise peale keskustele tormi jookseks.

"Kindlasti on teksapüksid mõnel juba läbi ja kevadised jalanõud vajavad vahetamist. Aga tullakse mõistlikult, ma arvan. Selles mõttes, et keegi ei torma siia hirmasti, et tal oleks kindlasti midagi vaja," ütles Pinsel.

Kauplustele lisaks võib keskustes avada ka seal asuvad toitlustusasutused. Siiski tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja järgima peab nn 2+2 reeglit.

"Kaubanduskeskuste omanikud, suure tõenäosusega läbi turvaettevõtte, peavad seda järgima. Me näeme ju täna, et väga paljud kauplused, praktiliselt enamus kauplusi on pannud maha konkreetsed jooned, et inimesed kassajärjekorras järgiksid 2+2 reeglit," ütles peaminister Jüri Ratas.

Kui muuseumid ja näitusasutused avatakse piirangutega alates esmaspäevast ja kirikud pühapäevast, siis näiteks õppesõiduga võis juba teisipäevast algust teha. Autojuhte koolitava OÜ Autosõit juhatuse liige Indrek Madar ütles, et õppesõidu keelamine oli kaitsevahendite kasutamise võimalust arvestades liiga karm.

"Ei ole mõtet selles mõttes seal ajaloos enam sorkida, et läheme täna edasi ja katsume mõistlikult võtta seda, mida meile valitsus on täna lubanud, ja vastutustundlikult käituda, kasutades desoaineid, kasutades kindlasti maske," rääkis ta.

Ratas lisas, et otsused on tehtud praeguse info valguses ning olukorra muutudes ei ole välistatud ka otsuste ümbervaatamine.