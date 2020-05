Majandusminister Taavi Aas ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et valitsus arutab laevafirmale laenu pakkumist juhul, kui laenuläbirääkimiste käigus selle tingimuste osas kokkuleppele jõutakse. "Kui vajab veel pikemalt läbirääkimisi, siis on järgmisel nädalal päevakorras," lisas Aas.

Tallink on esitanud läbi Kredexi taotluse riigilt 150 miljoni euro suuruse likviidsuslaenu saamiseks. Kredex on praeguseks ka omalt poolt saatnud Tallinkile tutvumiseks võimalikud laenutingimused.

Rahandusminister Martin Helme ütles möödunud nädalal, et pakutavad laenutingimused on mõistlikud ning edasi peab Tallink läbirääkimiste käigus vastama, mida nad sinna tahavad juurde panna või ära võtta. "Ma usun, et me oleme nädala pärast valmis seda valitsuses arutama," märkis Helme toona. Ka peaminister Jüri Ratas avaldas lootust otsuse langetamiseni jõuda 7. mail. Tal