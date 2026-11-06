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Mélenchon tahab muuta EL-i reegleid ja on valmis neid ka eirama

Välismaa
Prantsusmaa vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon osales Pariisis elukalliduse kasvu vastu korraldatud meeleavaldusel
Prantsusmaa vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon osales Pariisis elukalliduse kasvu vastu korraldatud meeleavaldusel Autor/allikas: SCANPIX/Anton Karliner/SIPA
Välismaa

Prantsusmaa vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon lubas presidendivalimiste võidu korral algatada Euroopa Liidu reeglite põhjaliku ümberkujundamise. Veebiväljaande Politico hinnangul ei leiaks Mélenchoni programm teiste EL-i liikmesriikide juhtide seas toetust.

Mélenchon pakkus reedel avalikustatud presidendiplatvormis välja rea meetmeid Euroopa Liidu tegevuskava põhjalikuks ümberkujundamiseks. Mélenchon lubas oma programmi Prantsusmaal ellu viia ka juhul, kui see läheks vastuollu kehtivate EL-i reeglitega. 

Mélenchon soovib loobuda senistest riigivõla ja eelarvepuudujäägi piirangutest, leevendada riigiabi reegleid ning peatada konkurentsieeskirjade kohaldamise avalike teenuste, näiteks energeetika, transpordi ja telekommunikatsiooni suhtes. 

"Me rakendame oma programmi viivitamatult riiklikul tasandil. Seega nõuab see vastasseisu Euroopa institutsioonidega. See tähendab ka reeglite eiramist, mis meid vajadusel blokeerivad," seisab Mélenchoni erakonna manifestis. 

"Meie loogika on lihtne. Kuni lepingute muutmise kokkuleppele ei jõuta, peame oma partneritega läbirääkimisi ja eirame paralleelselt blokeerivaid reegleid. Kui me kokkuleppele jõuame, pannakse see referendumile," lisatakse manifestis. 

Politico hinnangul kohtaksid Mélenchoni ettepanekud Euroopa Ülemkogus vastuseisu, kuna seal on praegu ülekaalus konservatiivsemad juhid. 

Mélenchoni partei manifestis leitakse veel, et  Euroopa Keskpank tuleks "anda demokraatliku kontrolli alla ja mobiliseerida ökoloogilise ja sotsiaalse ülemineku rahastamiseks". Mélenchon teatas juba varem, et tahab osa Prantsusmaa riigivõlast kustutada. 

Riigivõlg on Prantsusmaal tundlik teema, sest riigi avalik võlg ulatub 117,5 protsendini SKP-st ning eelarvepuudujääk on üle viie protsendi. Seetõttu on riigi rahanduse tulevik kujunemas 2027. aasta presidendivalimiste üheks võtmeteemaks.  

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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