Majandusminister Taavi Aas ütles, et Ida-Virumaad puudutav majanduspakett on valitsuses praegu arutamisel.

"Loodan, et jõuame nii kaugele, et homme see teema ära kinnitada," ütles Aas keskpäevasel pressikonverentsil.

Ta lisas, et osa sellest majanduspaketist hõlmab kindlasti ka töötukassa palgatoetust, kuid see teema on laiem kui ainult Ida-Virumaa.

Kas ja millistel tingimustel töötukassa palgatoetuse abipaketti pikendatakse, tuleb valitsusesl arutamisele järgmisel nädalal. Seal tehakse tervikotsus terve Eesti kohta.