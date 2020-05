Kadai: on võimalik, et viiruse teine laine on nagu tsunami

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai tõdes, et on võimalik, et saabub ka koroonaviiruse teine laine, mis on väga agressiivne.

Kadai ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et tema on jätkuvalt seisukohal, et COVID-19 ei ole superviirus ning usub, et lõpuks see ikkagi taandub.

Kuigi mõnest riigist on tulnud viiteid, et koroonaviirus levis neis juba eelmise aasta lõpus, siis Kadai sõnul Eestis selle kohta andmeid ei ole. Samuti pole teadaolevaid juhtumeid, kus Eestis oleks see viirus olnud juba jaanuaris.

"Seda välistada ei saa, aga tõendeid ei ole. Seda me saame kindlasti kinnitada, et mingit hälbelist või ebanormaalset haigestumist ei tuvastatud eelmise aasta lõpus ega jaanuaris. Kui veebruari alguses tekkis meil testimisvõimalus /.../, siis andsime haiglatele juhise, et kui ravil on inimesed, kellel on viiruslik kopsupõletik ja te ei tea, mis seda põhjustab, siis tuleb võtta proov ja saata koroonauuringule. Aga sealt me pole midagi tuvastanud," rääkis Kadai.

Millal võiks Eestis jõuda nakatumine sellele tasemele, et päevade jooksul ei tule ühtki positiivset koroonaproovi, seda ei saa Kadai sõnul prognoosida. Tema sõnul on terviseametil aga stsenaariumid, kuidas viirus võib edasi kulgeda.

"Me läheme täna edasi sellise tõenduspõhisusega, et see pandeemia jätkub lähema kahe aasta jooksul, aga kuidas ta kulgeb, selleks on erinevad stsenaariumid. Väga suur tõenäosus on see, et haigus lihtsalt ära ei kao. On tõenäoline, et ta suveks taandub, aga võib sügisel tagasi tulla," rääkis ta.

"Üks võimalik stsenaarium, mida on mudeldatud ja vaadatud eelnevate gripipandeemiate puhul ennekõike, on see, et tõepoolest see nn teine laine on nagu tsunami, nagu suurlaine ja võib olla üsna agressiivne ja tõsine. See on üks nendest stsenaariumitest, mis võib iseenesest realiseeruda, mis tähendab, et mingeid meetmeid peab uuesti rakendama," lisas ta.

Kadai tõdes, et praegu ei ole mingeid eeldusi selleks, et koroonaviirus täielikult kaoks.

"Me peame mõistma, et me ei näe viiruse loomulikku kulgu, me näeme viiruse mahasurutud kulgu. See ei tähenda võitu viiruse üle. Ta hõõgub kuskil edasi, see viirus on olemas, ta ringleb ja nii kui kuskil tekib viirusel võimalus tagasi tulla, ta tagasi tuleb," rääkis ta.

"Täna meil ei ole ikkagi mingit eeldust selleks, et inimkonnal oleks piisav immuunsus, et see viirus ei saaks enam ringelda. Väga väike osa inimestest on seda põdenud ja nad uuesti ei nakata, aga ülejäänud on kõik vastuvõtlikud," lisas Kadai.

Kadai hinnangul ei ole tänavune suvi niisugune nagu inimesed on harjunud, aga toas samuti kogu suve istuma ei pea. Üksikuid haigusjuhtusid tema sõnul tuleb ilmselt ka suvel. "Me peame olema valmis selleks, et selle viirusega tuleb edasi elada," tõdes ta.