Teisipäevase otsusega tabas Saksamaa kõrgeim kohus kahte sihtmärki korraga, seades kahtluse alla Euroopa Keskpanga rahatrüki seaduslikkuse ja rullides ühtlasi üle Euroopa Kohtu seisukohast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me kinnitame taaskord Euroopa Liidu seadusandluse ülimuslikkust. Euroopa Kohtu otsused on siduvad kõigi riiklike kohtute jaoks. Teiseks, oleme alati kaitsnud ja toetame täielikult Euroopa Keskpanga iseseisvust rahapoliitika tegemisel," ütles Euroopa Komisjoni majandusvolinik Paolo Gentiloni.

Euroopa institutsioonid kaaluvad edasisi samme. Pragmaatiliselt võttes võiks Euroopa Keskpank Saksa kohtule oma selgitused esitada ja nõnda ehk probleemi lahendada. Vastamine iseenesest võib kujuneda aga pommiks Euroopa Liidu õiguskorrale.

"Oht seisneb siin aga selles, et kui Euroopa Keskpank sellele reageerib, mis on riiklik kohtuotsus, siis võivad teised riiklikud kohtud või valitsused alustada samasuguseid asju ja öelda keskpangale, et te vastasite sakslaste süüdistustele,

nüüd te peate tegema midagi meile. Teatud moel on see väga riskantne,

sest Euroopa Keskpank peab jääma iseseisvaks," kommenteeris KU Leuveni ülikooli rahvusvahelise ja Euroopa õiguse professor Jan Wouters.

Saksamaa kõrgeim kohus saatis Euroopa Liidu poole teele keeruka õigusliku küsimuse. Majanduslikult on Euroopa Keskpangal raske kuhugi taanduda.

Keskpank peab ajama ühtset rahapoliitikat euroala erineva majandusega riikide huvides ja on oma sammudega päästnud valitsused vajadusest rahaliitu suuremal määral toetada näiteks eelarveliselt või ühiste kohustustega. Ka varade kokkuost aitab suure võlakoormaga riike säästlike toel vee peal hoida. Teisipäevane kohtuotsus seab kahtluse alla, et pangal on voli seda Saksamaa kodanike arvel teha.

"Ma arvan, et lõpuks me peame rääkima fiskaalliidust ja ühistest võlakirjadest. See tähendab lõpuks aluslepingu muutmist ja mõnes riigis põhiseaduse muutmist. See on väga suur asi. Ja ma arvan, et Saksamaa kohus teatud mõttes suurendab selle teema pakilisust, kuigi see kohtuotsus ja selle põhjendused on

problemaatilised ning, ausalt öeldes, ennekuulmatud," ütles mõttekoja Bruegel direktor Guntram Wolff.

Wolffi hinnangul astub kohtuotsuse argumentatsioon rohkem ühte jalga mõne Saksa huvigrupiga kui majandusliku eksperthinnanguga.