Toom: Euroopa Keskpanga ja Saksa konstitutsioonikohtu vahel käib juriidiline tango

Saksa konstitutsioonikohus tunnistas teisipäeval Euroopa Keskpanga võlakirjade ostu ebaseaduslikuks. Saksa keskpank peab lõpetama valitsuste võlakirjade ostu Euroopa Keskpanga (ECB) käivitatud majanduse stimuleerimise programmi raames, kuna see ei vasta Euroopa Liidu reeglitele, leidis Saksamaa konstitutsioonikohus teisipäeval.

"Päriselt nii see ei ole, otsustati küsida seletusi. Ja nüüd Euroopa keskpank peab kolme kuu jooksul selgitama, miks nad seda teevad," kommenteeris Toom.

Toom tõi välja, et Euroopa keskpanga ja Saksamaa konstitutsioonikohtu vahel on keerulised suhted olnud viimased 20 aastat. Ta nimetas seda juriidiliseks tangoks. "Nüüd see asi plahvatas. Aga ma usun, et mingisugust drastilist see ei oma. Küll aga tekib teatud aeglustumine, mis ei ole hea.

Mingi lainetuse Toomi sõnul see siiski kaasa toob. "Kui me räägime Euroopa keskpangast, siis see rahapott, mis seal on, koosneb liikmesriikide panustest ja Saksamaa panus on kõige suurem. 19 riiki, aga Saksamaa panus on 21 protsenti. Nii, et Saksamaa maksumaksjatel tegelikult on õigustatud mure. Ja kui nad tahavad küsida, et miks Saksamaa valitsus toetab üht või teist riiki, siis on neil selleks täielik õigus," rääkis Toom.

"Poliitikas ja panganduses, eriti veel nii tundlikel teemadel, tuleb asju selgitada," sõnas Toom.

Toomi sõnul vastab tõele ka see, et igal juhul Euroopa seadusandlus prevaleerib kohaliku seadusandluse üle.

Toomi hinnangul see otsus ohtu Euroopa Liidule ei kujuta. Samuti ei näe ta võimalust Euroopa keskpanga varaostu programm kuidagi katkeks.

Saatejuht Johannes Tralla küsis Toomilt kui mõistlikuks peab ta põlevkiviõli tehase rajamist Ida-Virumaale.

"Ida-Virumaa vajab töökohti. Kas just neid töökohti? Vaadates tänaseid naftahindasid, siis mina mürki ei võtaks selle peale. Sest teatavasti põlevkiviõli tootmine on kasumlik kui nafta barrel maksab 45+ dollarit. Täna ta maksab palju vähem. Siin on eksperte, kes räägivad nii ja räägivad naa. Ja poliitiku eesmärk on tegelikult saada nad kõik laua taha ja siis teha mingisugused järeldused. Minul isiklikult seda võimalust ei olnud, nii, et ma ootan, et seda teeb Taavi Aas," lausus Toom.

Toom rääkis, et tema hinnangul on tehase rajamine kantud töökohtadest. "Need inimesed, kellel on vaja töökohti - nad töötasid umbes samas valdkonnas. Ja sellel piirkonnal on teatud identiteet, mis on seotud just põlevkiviga. Nii, et siin on oma loogika sees ja on ka väga palju inimesi, kes pooldavad seda. Mitte ainult need, kes mõtlevad oma rahakoti peale," sõnas Toom.

Tralla küsis Toomilt ka Ukraina hooajatööliste tõrjumise ning ka kooliaste põllule saatmise kohta.

Toomi sõnul on see inetu. "Kriisi varjus üritatakse oma ksenofoobsed instiktid kuidagi valla päästa. Ma loodan, et seda ei juhtu. Mis puudutab koolilaste põllule saatmist, siis see oleks muidugi tore kui lapsed saaksid mingit tööpraktikat jne. Aga see mõte, et laseme lapsed majandust päästma, lõhnab natuke Põhja-Korea järele," ütles Toom.