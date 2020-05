Bidenit ahistamises süüdistav naine nõudis presidendikampaania lõpetamist

Bideni endine assistent, 56-aastane Reade ütles, et Biden ei tohiks juhtunut eitada. "Me mõlemad olime seal, Joe Biden. Astu ette ja võta vastutus," ütles Reade kuus päeva pärast Bideni avaldust, kus USA presidendiks pürgiv 77-aastane endine asepresident eitas oma endise assistendi ahistamissüüdistust, öeldes, et väidetavalt 1993. aastal aset leidnud vahejuhtumit pole kunagi olnud.

"Sa ei peaks kandideerima USA presidendiks," lisas Reade, kuid märkis, et ta ei usu, et Bideni tema üleskutset kuulda võtab, vahendasid Reuters ja BBC.

Reade töötas aastatel 1992 kuni 1993 Bideni assistendina, kui viimane oli Delaware`i osariigi senaator. Reade`i sõnul surus Biden ta vastu seina ning pani oma käed tema särgi ja seeliku alla, suudles teda ning ütles talle üheselt mõistetaval viisil, et soovib temaga seksida. Kui naine keeldus, oli Biden väidetavalt üllatunud.

"Ta vaatas mind ja ütles: mida kuradit, ma sain aru, et ma meeldin sulle. Siis ta osutas mind sõrmega ja ütles: sa ei tähenda mulle midagi," rääkis Reade intervjuus.

Reade`i sõnul on ta nõus tegema valedetektori testi, kui ka Biden nõustub samaga.

Reade`i sõnul on teda pärast avalikkuse ette tulekut Bideni toeatajate poolt ähvardatud, muu hulgas on nimetatud teda Venemaa agendiks. "Kõikidesse mu sotsiaalmeedia kontodesse on sisse murtud, kogu mu isiklik info on läbi uuritud," väitis Reade.

Bideni esindaja: Reade`i väited on vastuolulised

Bideni kampaania pressiülem Kate Bedingfield ütles, et intervjuu sisaldas vastuolulisi väiteid. "Igal naisel peab olema võimalus rääkida oma lugu ilma hirmuta. Samal ajal ei saa me tuua ohvriks tõde. Ja tõde on, et need süüdistused on valed, ja materjal, mis on süüdistuste toeks esitatud, lükkab lähemal uurimisel väited hoopiski ümber," teatas Bedingfield.

Reade`i vend, endine naaber ja endine kolleg on kõik öelnud, et naine rääkis oma süüdistusest juba 1993. aastal pärast väidetavat ahistamist.

Reade`i esindamisest teatas hiljuti tuntud advokaat Douglas Wigdor, kes esindas kohtus ka filmiprodutsent Harvey Weinsteini ohvreid.