Barcelona avas rannad sportimiseks

Niisama rannas puhata ei ole lubatud, samuti pole valves ühtegi vetelpäästjat. Korda hoiab politsei, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ranna kasutamine on lubatud vaid päeval, öösel pääsevad sinna ainult sportlased ja surfajad.

"See on vabadus. See on asi, millega olen kogu oma elu tegelenud. See on just see, mida ma vajan - käia mere ääres ja ujuda, minu jaoks on see täiuslik tegevus," rääkis rannasportlane Marta Torrents.

Erakorraline seisukord kehtib riigis 24. maini. Hispaania kavatseb koroonapiiranguid leevendada etapiviisiliselt ning esmalt hakatakse avama poode ja söögikohti.

Kataloonia valitsus on teatanud, et ei soovi osa võtta esimese etapi leevendustest, kuna uue haiguslaine oht on kõrge.

Hispaania on üks suurema koroonasurmade arvuga riike maailmas.