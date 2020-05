Hispaania peaminister: võitlus kestab, kuni leiame vaktsiini

Sanchez hoiatas, et kaks kuud kestnud koroonapiirangute lõdvendamine on asjatu, kui inimesed ei jätka vahemaareeglite järgimist.

Ta meenutas hispaanlastele, et ehkki esmaspäevast lubatakse umbes poolel rahvastikust taas välikohvikutes istuda, ei ole viirus veel kadunud.

Hispaanias lubatakse alates laupäevast viirusest vähem räsitud regioonides kuni kümne inimesega kogunemisi ning taasavatakse kirikud, teatrid, turud ja muud asutused.

Madridis ja Barcelonas jäävad kehtima karmimad piirangud. Kehtima jääb ka kahemeetrise vahemaa reegel.

"Võitlus kestab edasi, kuni me leiame vaktsiini," ütles Sanchez. "Seni peame me koos viirusega elama. See on põhjus, miks me peame tugevdama oma tervishoiusüsteemi ja selle võimekust," lisas ta.

Peaminister ja Hispaania armee on hoiatanud võimaliku haigusjuhtude kasvu eest tulevatel kuudel.

Hispaania tervishoiuministeerium teatas laupäeval 179 koroonasurmast, kokku on ohvreid nüüd 26 478. Veel kuu aega tagasi oli päevas keskmiselt 900 koroonaviirusest tingitud surmajuhtu.