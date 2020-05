Hispaania leevendab piiranguid piirkonniti erinevas tempos

Hispaanias on piiranguid eri piirkondades leevendatud erinevalt, mistõttu on paljud hispaanlased hädas - inimesed ei saa külla minna rangemate piirangute alal elavatele sugulastele, häiritud on ka ärisidemed. Üldiselt peetakse piirangute leevendamise erinevat tempot siiski mõistlikuks.

Hispaanias leevendati koroona ohjeldamise piiranguid, mis olid kõige rangemate killast kogu Euroopas. Kahes suurlinnas - Madridis ja Barcelonas -, kus nakatumisnäitajad ei taha ega taha alla minna, jäid aga rangemad piirangud püsima, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Madridi ja Guadalajara linna eraldab jõgi. Praegu jääb mulje, nagu oleks teisel pool jõge hoopis teine riik.

"Minu vend elab nüüd leebemate piirangute alal. Ma võin tulla sillale ja teda näha - mina olen Madridis ja tema Guadalajaras," rääkis Oscar.

"Me elame Madridis, aga sinna tagasi me veel ei saa. Siin, Guadalajaras me võime olla, või mistahes muus linnas, aga tagasi Madridi me ei lähe," rääkis Socorro.

"Mu pojad elavad Guadalajaras ja teised Madridis, aga neid ma ei näe," ütles Uceda elanik Ana.

Terves Guadalajaras on praegu ainult viis tuvastatud koroonahaiget, kes istuvad kodus ning teistega kokku ei puutu. Seega pole mõtet ülejäänud 86 000 linlase elu karmilt piirata.

Guadalajara ja Madrid on nii seltskondlike kui ka ärisidemete kaudu väga tihedalt seotud ning need sidemed on nüüd kunstlikult katkestatud.

Samasugust olukorda võib kohata nii mõnelgi pool Hispaanias, sest lähedasi paiku, kus piirangute tase erineb, on üsna palju ning muidugi on nendevahelised halduspiirid kinni.

Inimesed loodavad, et nakatumiskordaja langeb peagi kõikjal piisavalt madalale, et eri kantide rahvas jälle normaalselt läbi käima saaks hakata.