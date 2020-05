Komisjon märkis pressiteate vahendusel, et kuigi osad Euroopa Liidu ja Schengeni liikmesriigid on asunud juba koroonaviiruse tõttu kehtestatud piiranguid leevendama, on olukord jätkuvalt nii Euroopas kui ka mujal maailmas habras.

"See näitab vajadust jätkuvate meetmete järele välispiiridel, et vähendada viiruse levikut reisimise teel Euroopa Liitu. Reisipiirangud tuleks kaotada faasidena: nagu on rõhutatud Euroopa ühises isoleerimismeetmete kaotamise juhises, tuleb sisepiiridel kontroll taastada järk-järgult ning koordineeritult enne, kui järgmises faasis saab lõdvendada piiranguid välispiiridel," selgitas komisjon.

Reisipiirangud ja üleskutse nende kehtivust pikendada käivad EL+ ala kohta, mille hulka kuuluvad kõik Schengeni liikmesriigid (nende seas Bulgaaria, Horvaatia, Küpros ja Rumeenia) ning Schengeniga assotsieerunud riigid (Island, Lichtenstein, Norra ja Šveits) ehk kokku 30 riiki.

Komisjon kutsub riike tegutsema koordineeritult sellepärast, et välispiiridel kasutatavad meetmed saavad olla tõhusad vaid siis, kui neid rakendatakse kõigis EL-i ja Schengeni riikides sama kuupäevani ja samas vormis.