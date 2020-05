"Koroonakriis on ühel või teisel moel mõjutanud kõiki eestimaalasi. Eriti valusalt puudutas see saarlasi, kellest 26 pidid võitluses haigusega jätma oma elu. Kuigi raskused pole veel läbi, on nüüd käes aeg keskenduda tulevikule ning hakata tegelema sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsetega," sõnas Ratas.

Saarte ettevõtjatele on kriis mõjunud raskelt. Majandusmeetmete paketiga eraldas riik saarte turismisektori toetamiseks miljon eurot, mikro- ja väikeettevõtetele 500 000 eurot. Kohalike omavalitsuste tulubaasi toetamiseks on ette nähtud üks miljon ning investeeringuteks kolm miljonit eurot.

"Majanduse taaskäivitamisele saab kaasa aidata iga inimene. Hea ja lihtne viis selleks on sel suvel puhata kodumaal ning tarbida eestimaist toodangut," tõi peaminister näiteks.

Ratase sõnul on saareelanikud kogu kriisi vältel üles näidanud suurt kogukonnatunnet.

Peaminister Ratas kohtus päeva jooksul Muhu vallavanema Raido Liitmäe ja volikogu esimehe Ain Saaremäeliga, Saaremaa haigla juhatuse liikmete Märt Kõlli ja Edward Laanega, Ettevõtjate Liidu juhatuse esimehe Robert Pajusaare ja Margus Puusti ning vallavanem Madis Kallase, volikogu esimehe Tiiu Aro ning Saare kriisikomisjoni liikmetega.