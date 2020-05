Nädal aega tagasi saatsid 24 Kuressaare haigla töötajat Saaremaa vallavalitsusele ja haigla nõukogule pöördumise, milles heidavad haigla juhatuse liikmele ja ravijuhile Edward Laanele ette puudulikku juhtimist. Haigla nõukogu arutas neljapäeval arstide pöördumist.

"Jõudsime seisukohale, et koostöövõimalused tulevikus on olemas. Kindlasti peab selleks pingutama, paremini leidma ühisosa, paremat kommunikatsiooni tegema. Praegu on meie otsus see, et haigla juhatus jätkab täpselt samas koosseisus nagu ta on praegu töötanud ja Edward Laane jätkab ravijuhina," ütles haigla nõukogu esimees Kalle Laanet "Aktuaalsele kaamerale".

Laanet lisas, et osapooli kuulates jäi mulje, et nende edasine koostöö on võimalik.

"Töörahu peavad tagama juhatuse liikmed koos haiglakollektiiviga ja see loomulikult nõuab teatud tegevusi. /.../ Tuleb koostada reaalne tegevusplaan, kuidas seda teha. /.../ Seda me hakkame edasi arutama," ütles Laanet.