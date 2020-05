Saksamaal kasvab taas koroonanakkuste arv

Robert Kochi Instituut (RKI) ütles, et nakkuskordaja on tõusnud 1,1-le, mis tähendab, et 10 COVID-19-ga inimest nakatavad 11 inimest.

Selleks, et nakkuse levik oleks kontrolli all ja aeglustumas, peab nakkuskordaja olema alla ühe. Eelmisel kolmapäeval oli see näitaja Saksamaal 0,65.

Sestpeale on aga uusi nakkuspuhanguid avastatud mitmes eakadekodus ja tapamajas.

RKI hinnangul on veel liiga vara teha järeldusi, kuid ütles, et uute nakatumiste arvu tuleb lähipäevil väga hoolikalt jälgida.

Saksa kantsler Angela Merkel kuulutas kolmapäeval, et Saksamaa on jätnud pandeemia esimese etapi selja taha, ja liidumaad teatasid sotsiaalsete piirangute leevendamisest.

Enamik kauplusi ja mänguväljakuid on uuesti avatud ning lapsed naasvad kooli. Liidumaad on erinevas mahus taasavanud ka restorane, spordisaale ja pühamuid.

Saksa kohalikud võimud on aga valmis vajutama "hädapidurit" ja taaskehtestama sotsiaalsed piirangud, kui nakkuste arv tõuseb nädalas üle 50 juhtumi 100 000 elaniku kohta. RKI andmetel on see viimastel päevadel juhtunud juba vähemalt kolmes piirkonnas.

Saksamaa kõige rahvarohkemal liidumaal Nordrhein Westfalenis on ühes Coesfeldi tapamajas 1200 töötajast 200 andnud positiivse koroonatesti. Paljud neist on Ida-Euroopast pärit võõrtöölised, kes jagavad eluaset.

Regionaalvalitsus andis liidumaa kõikide tapamajade töötajatele korralduse lasta end koroonaviiruse suhtes testida.

COVID-19 puhang ühes Schleswig-Holsteini liidumaa tapamajas on samuti viinud Steinburgi piirkonna piirangute taastamise piirile.

Tüüringi liidumaal Greizi piirkonnas on kinnitust leidnud koroonanakkuse levik mitme hooldekodu elanike ja töötajate seas.

Nädalavahetusel avaldati mitmes Saksa linnas protesti koroonapiirangute liiga aeglase leevendamise vastu. Tuhanded inimesed protestisid selliste piirangute nagu ühistranspordis maksi kandmise ja sotsiaalsete kontaktide vältimise vastu.