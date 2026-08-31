X!

AfD tahab Saksi-Anhalti valimisvõiduga lammutada populistide vastase tulemüüri

Välismaa
Saksi-Anhalti AfD juht Ulrich Siegmund
Saksi-Anhalti AfD juht Ulrich Siegmund Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Peter Gercke
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) loodab Saksi-Anhalti liidumaa valimistel saavutada ülekaaluka võidu ning loodab selle toel pääseda ka föderaalsel tasandil võimu juurde.

Politico kirjutab, et just valdavalt maapiirkondadest koosnevas kahe miljoni elanikuga idapoolses liidumaas valmistavad parempopulistid ette pinnast, mis võimaldaks neil ka Berliinis võimule tulla. 

AfD juhid loodavad moodustada Saksi-Anhalti liidumaal oma esimese valitsuse ning partei loodab selle abil lammutada tulemüüri, mille abil on peavooluparteid hoidnud populiste valitsemisest eemal.

"Teie kõik teete praegu ajalugu!" hüüdis Ulrich Siegmund AfD üritusel. Temast võib saada liidumaa peaminister, kui AfD võtab 6. septembril peetavatel valimistel suure võidu. 

Politico hindab, et kui AfD kerkibki piirkonnas võimule, peab partei tõestama, et suudab ellu viia muutusi. Samal ajal tuleb aga vältida suuri konflikte ja kaost, et näidata valijatele, et AfD suudab ka valitseda.

Enne poliitikasse asumist töötas Siegmund parfüümide müüjana, nüüd tervitavad teda suured rahvahulgad ning inimesed proovivad temaga samale pildile jääda. Tema populaarsus varjutab partei äärmuslikuks peetavat olemust, Saksa julgeolekuteenistused on liigitanud AfD Saksi-Anhalti haru äärmusorganisatsiooniks.

Erakonna plaanide hulka kuulub ka karm sisserändepoliitika. Selle raames kavatsetakse luua väljasaatmise üksus, kuhu kuuluvad olulised liidumaa ministrid ja politsei esindajad. Sellega proovitakse vältida kaost, mida nähti USA-s sarnaste meetmete rakendamisel.

AfD soovib ka ühendada radikaalsemad sammud tavapärasemate ja populaarsemate meetmetega, et võita enda poole mõõdukamaid valijaid.

"Peame AfD poliitikat praktilise näite kaudu legitimeerima. See on meie ülesanne," ütles juulis AfD Saksi-Anhalti valimisprogrammi juht Hans-Thomas Tillschneider.

AfD kavatseb täita kuni 200 ametikohta parteile lojaalsete inimestega. Partei soovib seejärel viia ellu muutusi, mis tõstaksid selle populaarsust üleriigilisel tasandil. Seejärel peaks aga paremtsentristlik CDU moodustama koalitsioonivalitsuse koos populistidega.

Politico kirjutab, et AfD ei saa olemasolevaid liidumaa ametnikke vallandada. Uus valitsus saab aga nimetada ametisse võtmetähtsusega haldusosakondade juhte. Hesseni liidumaalt pärit AfD parlamendisaadik Andreas Lichert nimetas seda "ümberkorraldusprotsessiks".

"Kui on inimesi, kellega me teame, et ei saa koostööd teha, näiteks nende varasemate poliitiliste avalduste tõttu, siis me muidugi ei saa neid vallandada. Nad jäävad karjääriametnikeks, kuid ressursse sobivalt suunates saab muidugi tagada, et nad ei saa enam mingit kahju teha," rääkis Lichert. 

AfD on õppinud ka Austria paremäärmuslikuks peetavalt parteilt FPÖ. Viimane on olnud alates 1980. aastatest korduvalt Austria riiklikus võimukoalitsioonis ning juhib praegu viit liidumaad.

Kevadel sõitis Siegmund koos teiste AfD poliitikutega Salzburgi, et saada nõuandeid selle kohta, kuidas liidumaa tasandil avalikku teenistust juhtida. Seega kasutab AfD FPÖ-d omamoodi praktilise eeskujuna, et õppida, kuidas paremäärmuslikuks peetav erakond saab pärast valimisvõitu riigihalduses tegelikult võimu teostada.

Saksa-Anhalti liidumaa praegune peaminister Sven Schulze (CDU) hoiatas samas, et AfD plaanid läheksid maksumaksjatele kalliks maksma, samas kui pühendunud riigiametnike karjäär satuks ohtu.

"Üks on selge. Kui nad siin valitseksid, peaksid oma töökoha pärast kartma kõik. Alates koolidirektorist ja õpetajatest kuni osakonnajuhatajate ja ministeeriumide ning allasutuste tippjuhtideni välja. Kõik need, kes ei tee täpselt seda, mida AfD ette kirjutab," ütles Schulze. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

uus hooaeg

uus teadussaade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:52

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

19:42

AfD tahab Saksi-Anhalti valimisvõiduga lammutada populistide vastase tulemüüri

19:23

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:20

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

19:15

Narva-Jõesuu linn ostab eraomanikelt välja kuursaali

19:00

Agrone tehing Lätis vajab mõlema riigi konkurentsiameti heakskiitu

18:57

Aivar Mäe: kõrge käibemaks muudab Eestis teatripiletid kallimaks

18:55

Majanduskasv vastab rahandusministeeriumi ootustele

18:50

Nädalaga on koolikoha saanud pool tuhat noort

18:45

Rannailmade puudumine mõjus Pärnu söögikohtadele hästi

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11:02

Politico: Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku Kallase rolli tugevdada

08:07

Ukrainas kaht last kasvatav Lehtme ei pea kohtuistungiteks Eestisse tulema

08:38

USA ründas esimest korda kuu aja jooksul Iraani Uuendatud

06:40

Maamõõtjad: enamik viimase kümnendi piirimõõtmistest on kohtus vaidlustatavad

07:19

Koolitatud klassiõpetajaid tuleb juurde, aga klassi eest neid sageli ei leia

30.08

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

15:01

Leedu presidenti teavitati CIA juhi Moskva kõnelustest

17:35

Venemaa rünnakud Kiievile kestsid esmaspäeva öötundideni Uuendatud

30.08

Henri Drell: vabandan Eesti rahva ees, te võite mind risti lüüa

30.08

ru-lõpuga meiliaadressidelt riigile saadetud kirjad lähevad karantiini

ilmateade

SPORT

19:52

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

19:20

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

18:36

Lionel Messi lõpetas koondisekarjääri

18:24

Eesti sõudmise hetkeseis: põlvkondade vahetus ei ole läinud kõige valutumalt

loe: kultuur

18:57

Aivar Mäe: kõrge käibemaks muudab Eestis teatripiletid kallimaks

18:42

Narva-Jõesuu linn plaanib kuursaali muuta aastaringseks sündmuskeskuseks

18:26

Karl Birnbaum lavastusest "Ma tahan uskuda": meile on antud vabad käed

16:22

Sõpruse muusikafilmide sarjas jõuab vaatajate ette Talking Headsi kontsertfilm

loe: eeter

18:18

Psühhiaater: läbipõlemise esimene samm on teiste eluvaldkondade ohverdamine töö nimel

16:23

Kokana töötanud Veersalu: köögis peab igaüks oma koha välja võitlema

15:31

Hannes Hanso: isa silmis pidin oma eksistentsi raske tööga õigustama

14:59

ERR võttis kasutusele uue raadioülekandejaama

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (31.08.2026 18:00:00)

18:45

Tallinna bussid aitavad tuvastada puuduvaid ja kahjustatud liiklusmärke

18:20

Tartu Ülikoolis alustas ligi 4500 uut tudengit

18:20

Kooreüraskite arv on hakanud langema

17:45

Maamõõtjate sõnul on enamik viimase kümnendi piirimõõtmistest kohtus vaidlustatavad

17:30

Klassiõpetajaid ei ole piisavalt

15:25

Raadiouudised (31.08.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (31.08.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (31.08.2026 09:00:00)

30.08

Päevakaja (30.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo