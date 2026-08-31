AfD tahab Saksi-Anhalti valimisvõiduga lammutada populistide vastase tulemüüri

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) loodab Saksi-Anhalti liidumaa valimistel saavutada ülekaaluka võidu ning loodab selle toel pääseda ka föderaalsel tasandil võimu juurde.

Politico kirjutab, et just valdavalt maapiirkondadest koosnevas kahe miljoni elanikuga idapoolses liidumaas valmistavad parempopulistid ette pinnast, mis võimaldaks neil ka Berliinis võimule tulla.

AfD juhid loodavad moodustada Saksi-Anhalti liidumaal oma esimese valitsuse ning partei loodab selle abil lammutada tulemüüri, mille abil on peavooluparteid hoidnud populiste valitsemisest eemal.

"Teie kõik teete praegu ajalugu!" hüüdis Ulrich Siegmund AfD üritusel. Temast võib saada liidumaa peaminister, kui AfD võtab 6. septembril peetavatel valimistel suure võidu.

Politico hindab, et kui AfD kerkibki piirkonnas võimule, peab partei tõestama, et suudab ellu viia muutusi. Samal ajal tuleb aga vältida suuri konflikte ja kaost, et näidata valijatele, et AfD suudab ka valitseda.

Enne poliitikasse asumist töötas Siegmund parfüümide müüjana, nüüd tervitavad teda suured rahvahulgad ning inimesed proovivad temaga samale pildile jääda. Tema populaarsus varjutab partei äärmuslikuks peetavat olemust, Saksa julgeolekuteenistused on liigitanud AfD Saksi-Anhalti haru äärmusorganisatsiooniks.

Erakonna plaanide hulka kuulub ka karm sisserändepoliitika. Selle raames kavatsetakse luua väljasaatmise üksus, kuhu kuuluvad olulised liidumaa ministrid ja politsei esindajad. Sellega proovitakse vältida kaost, mida nähti USA-s sarnaste meetmete rakendamisel.

AfD soovib ka ühendada radikaalsemad sammud tavapärasemate ja populaarsemate meetmetega, et võita enda poole mõõdukamaid valijaid.

"Peame AfD poliitikat praktilise näite kaudu legitimeerima. See on meie ülesanne," ütles juulis AfD Saksi-Anhalti valimisprogrammi juht Hans-Thomas Tillschneider.

AfD kavatseb täita kuni 200 ametikohta parteile lojaalsete inimestega. Partei soovib seejärel viia ellu muutusi, mis tõstaksid selle populaarsust üleriigilisel tasandil. Seejärel peaks aga paremtsentristlik CDU moodustama koalitsioonivalitsuse koos populistidega.

Politico kirjutab, et AfD ei saa olemasolevaid liidumaa ametnikke vallandada. Uus valitsus saab aga nimetada ametisse võtmetähtsusega haldusosakondade juhte. Hesseni liidumaalt pärit AfD parlamendisaadik Andreas Lichert nimetas seda "ümberkorraldusprotsessiks".

"Kui on inimesi, kellega me teame, et ei saa koostööd teha, näiteks nende varasemate poliitiliste avalduste tõttu, siis me muidugi ei saa neid vallandada. Nad jäävad karjääriametnikeks, kuid ressursse sobivalt suunates saab muidugi tagada, et nad ei saa enam mingit kahju teha," rääkis Lichert.

AfD on õppinud ka Austria paremäärmuslikuks peetavalt parteilt FPÖ. Viimane on olnud alates 1980. aastatest korduvalt Austria riiklikus võimukoalitsioonis ning juhib praegu viit liidumaad.

Kevadel sõitis Siegmund koos teiste AfD poliitikutega Salzburgi, et saada nõuandeid selle kohta, kuidas liidumaa tasandil avalikku teenistust juhtida. Seega kasutab AfD FPÖ-d omamoodi praktilise eeskujuna, et õppida, kuidas paremäärmuslikuks peetav erakond saab pärast valimisvõitu riigihalduses tegelikult võimu teostada.

Saksa-Anhalti liidumaa praegune peaminister Sven Schulze (CDU) hoiatas samas, et AfD plaanid läheksid maksumaksjatele kalliks maksma, samas kui pühendunud riigiametnike karjäär satuks ohtu.

"Üks on selge. Kui nad siin valitseksid, peaksid oma töökoha pärast kartma kõik. Alates koolidirektorist ja õpetajatest kuni osakonnajuhatajate ja ministeeriumide ning allasutuste tippjuhtideni välja. Kõik need, kes ei tee täpselt seda, mida AfD ette kirjutab," ütles Schulze.