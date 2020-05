Soome teenindusala ja ehitajate ametiühingute sõnul on nendeni jõudnud kaebused tööandjate peale, kes nõuavad, et töötajad oleksid pärast Eestis käimist kaks nädalat kodus karantiinis, kuigi Soome valitsus on lubanud käia nii tööl kui ka poes ja apteegis.

Kümned tuhanded Soomes töötavad eestlased ootasid pikisilmi, et Soome leevendaks piiriületustele kehtestatud karme piiranguid ja inimesed pääseksid Eestisse jäänud pere juurde. 14. maist on tööränne taas lubatud.

Siseminister Maria Ohisalo ütles piirangute leevendamisest teatades, et Eestist naastes tuleb kaks nädalat kinni pidada vabatahtlikust karantiinist. Ta täpsustas, et tööl, apteegis ja poes käimine on lubatud, aga ebavajalikke kontakte tuleb vältida. Eestlasest töötajad rõõmustasid ja paljud kiirustasid laevapileteid ostma. Selgus aga, et Soome tööandjad ei vaata Eestisse minekule sugugi hea pilguga ja nõuavad, et Eestist naastes ei tohi kaks nädalat tööle tulla.

Teenindusala ametiühingu PAM töökeskkonna spetsialist Merja Vihersalo tõlgendab valitsuse otsust nii, et lähikontakte tuleb vältida ka tööl olles.

"Palju sõltub sellest, mis tööd tehakse. Kui tööd tehakse üksi ja suhelda pole vaja, siis saab karantiinitingimusi täita, aga näiteks klienditeeninduses, poes töötades on raske karantiini järgida," ütles Vihersalo.

Ehitajate ametiühingu Rakennusliitto esimeees Matti Harjuniemi ütles, et nende ametiliidul on teada palju ettevõtteid, kus töötajatelt Eestist naastes kojujäämist nõutakse. Tema sõnul on tööandjate nõudmine seotud murega, et piirangute leevendamine toob kaasa viiruse leviku ehitustööliste seas.

"Nagu Eesti ehitajad teavad, on paljude ehitustööliste majutustingimused Soomes halvad. Tihti elatakse mitmekesi ühes toas. Et saaks karantiini järgida, peaks majutus olema vähemalt niisugune, nagu kollektiivleping ette näeb, ehk igal töötajal vähemalt oma tuba," heidab Harjuniemi kivi tööandjate kapsaaeda.

"Haigus hakkab levima, aga see ei pane nähtavasti muretsema ei eestlasest töötegijaid ega ka tööandjaid, kellel ei paista olevat piisavalt raha, et korralikku majutust võimaldada," nentis ehitusmeeste ametiühingu juht.

Merja Vihersalo ütles, et mõistab nende töötajate olukorda, kes pole ammu Eestisse koju pääsenud ja soovitab kindlasti tööandjaga rääkida

"Soovitame alati enne reisile minekut tööandjaga arutada, kas see on turvaline või mitte," sõnas Vihersalo. Ta lisas, et mingit kompensatsiooni ei ole töötajal kaheks nädalaks koju karantiini jäädes oodata. Sama ütles ka Matti Harjuniemi.

"Ei! Kuna töötaja on ise vabatahtlikult ja olukorda teades Eestisse läinud, ei ole tööandja kohustatud palka korvama."

Matti Harjuniemi ei pea õigeks valitsuse leebeid karantiininõudeid ning ütleb, et otsus on iga tööandja teha.

"Soomes ju kogu aeg tellimused vähenevad, ehitusalal on oodata suurt tööpuudust ning ehitusettevõtted on mures, et vähemalt need tööd, mis praegu veel pooleli on, saaks valmis tehtud," ütles Soome ehitajate ametiliidu juht.