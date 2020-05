Paljud Euroopa riigid leevendasid esmaspäevast piiranguid

Väga karme piiranguid rakendanud Hispaanias saavad inimesed nüüd taas kohvikus ja restoranis käia, ehkki suhtlusvahemaa tagamiseks ei tohi kohvikud töötada täisvõimsusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsusametnike sõnul leevendatakse piiranguid sellest hoolimata, et Saksamaal ja Lõuna-Koreas on lõdvendamine kaasa toonud nakatumise mõningase tõusu.

Samas manitsevad kõik piiranguid leevendanud riigid uues olukorras ettevaatlikult käituma.

"Mul on südamest kahju ka muuseumidest. Mul on kahju väikekõrtside omanikest. Mul on kahju hotelliomanikest, veeparkide omanikest. Kõik nad ootavad, et Taanis algaks taas täiemõõduline elu. Paraku peame me tagasi hoidma, sest kui me pöördume tavapärasesse ellu liiga ruttu ja järjest enam taanlasi tuleb ühel ajal kodust välja, elades järjest normaalsemat elu, siis me riskime viiruse väljumisega kontrolli alt ja tagasilöökidega," rääkis Taani peaminister Mette Frederiksen.