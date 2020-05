Siem praegust kriisitoetuste jagamise süsteemi ebaõiglaseks ei pea

Esmaspäeval kell üheksa said turismiettevõtjad esitada oma toetussoove EASi-le, aga server kukkus kokku. Kas see süsteem, kuidas riik selle püsti pani, et toetust saavad vaid need, kes jõuavad oma avalduse ennem esitada ja toimus nagu ajaline võistlus, oli teie meelest õigustatud?

Jah, alati on võimalus erinevat moodi neid toetuse väljamakse aluseid kehtestada. Me otsustasime praegu selliselt. Teatavasti see toetuste summa ei ole ju ülemäära suur. Seda on kümme korda vähem kui vaja või millised on need ootused. Mingisugune otsus tuli teha , ja oluline on siin ka see, et toetus jõuaks võimalikult kiiresti ka ettevõtjateni.

Mingisugust ülipeent analüüsivõimekust sinna nüüd hakata rakendama - see lihtsalt pärsib selle toetuse operatiivset jõudmist toetuse vajajani. Ma arvan, et me saame hakkama. See, et tehniline ressurss meid alt vedas seekord, siis seda ikka teinekord juhtub. Aga need süsteemid saadi kiiresti ka üles uuesti ja me pöörame sellele ka rohkem tähelepanu.

Nii, et need ettevõtjad, kes avalduse esitasid ja samal ajal server kokku kukkus, siis nendel enam toetust saada lootust ei ole?

Raske on öelda, kui palju siin lootust on., Teinekord juhtubki nii, et tehnika veab alt ja mõnikord ka toetuse esitajal endal kodus või kontoris tehnika veab alt. Me olemegi sellises tehnikal põhinevas ühiskonnas, nii et sellega me peame teinekord arvestada.

Kas keegi selle tehnika poole eest vastutab ka? Kui jäi esitamata avaldus toetuse saamiseks inimesel sellepärast, et EAS-i server kukkus kokku, siis me räägime ikkagi ju tuhandetest eurodest, millest jäädi ilma.

Mul on praegusel hetkel küll väga raske kommenteerida seda vastutust ja vastutuse ulatust, et kes selle eest vastutab. Enne on mõistlik teha kindlaks asjaolud, miks see server sellisel kujul vastu ei pidanud koormusele või kas sellega arvestati ja kui palju arvestati ja nii edasi. Ma arvan, et me ruttame praegusel hetkel sündmustest lihtsalt ette.

Nähes seda, kui tohutult suur huvi toetuste vastu, siis kas on võimalik leida mingi raha veel, et korraldada uus katse, et ettevõtjad saaksid toetust?

No turismiettevõtjad saavad nii EAS-ilt kui ka konkureerida Kredexi laenudele. Neid variante on. Täna me ka turismiettevõtjatega kohtume. Arutatakse ka neid küsimusi. Elu läheb edasi ja elu peab ka turismiettevõtjatel edasi minema.