Majanduskriis on jõudmas pankadesse

Eriolukorrast tingitud majanduskeskkonna halvenemine on jõudmas pankadesse, sest näiteks LHV teenis aprillis 1,6 miljonit eurot kahjumit. Coop Pank teenis samas ligi 290 000 eurot kasumit ja ennustab, et ettevõtete ja eraisikute finantsseisund halveneb aasta teises pooles.

LHV Groupi puhaskahjumi põhjustasid laenude allahindlused. LHV majandustulemusi mõjutas suuresti eriolukorrast tingitud majanduskeskkonna halvenemine.

"Tegelik laenuportfell täna on ikkagi tugev, võlgnevuse tase on väga madal. Natuke on siin petlik see, et me oleme andnud maksepuhkusi, probleemid võivad ilmneda hiljem ja need laenuallahindlused peaksidki seda arvestama," ütles LHV Groupi juht Madis Toomsalu.

Toomsalu sõnul on aprilli tulemused indikaatoriks, kuidas pangaklientidel lähitulevikus minema hakkab.

"Jooksvaks parimaks indikaatoriks on ikkagi maksepuhkused, ja maksepuhkusi nagu panganduses üleüldiselt on LHV andnud kuni paarikümnele protsendile klientidest," märkis ta.

Tänaseks on pankades läbi maksepuhkuse võtmise esimene laine, kus hätta sattunud kliendid taotlesid seda enamasti kohe eriolukorra alguses. Samal perioodil langes ka laenu- ja liisinguvõtjate arv.

Luminori krediiditoodete juht Heiki Raadiku sõnul on viimased kaks-kolm nädalat taotluse arv olnud samal tasemel, mis enne kriisi. "Liisingus oli langus ligikaudu 40 protsenti, rohkem langesid eraisikute taotlused, vähem ettevõtete taotlused. Seal me näeme samuti viimastel nädalatel veidi elavnemise märke. Aga see turg kindlasti taastub aeglasemalt kui eluasemelaenu turg," lausus Raadik.

Coop Pank teenis aprillis 289 000 eurot puhaskasumit. Panga juhi Margus Rinki sõnul hakkab ettevõtete ja eraisikute finantsseisundi halvenemine pankadele mõju avaldama aasta teises pooles.

"Me näeme, et tasapisi müügimahud vähenevad, et uusi kliente tuleb 10 kuni 20 protsenti vähem ja laenumahud on kuskil 20 protsenti väiksemad," lausus ta.

Rinki sõnul jõuab pangandusse kriis suure tõenäosusega suve teises pooles või sügisel. "See sõltub sellest, mida riik teeb töökassa meetmetega edasi, hetkel on need ikkagi väga palju aidanud kliente," märkis ta.

Swedbank ja SEB teatasid, et kuna nad avaldavad majandustulemusi kvartalite kaupa, siis eraldi aprilli kohta nad hinnanguid anda ei saa.