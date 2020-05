Reps: valitsus võib lubada kuni 300 osalejaga lastelaagrid

"Me ei jõudnud kõiki väljumisstrateegia olulisi küsimusi ära käsitleda, aga ootus, et suvel saaksid lapsed ja noored mõistlikult aega laagrites ja malevates veeta, neid leevendusi valitsus toetab, aga lõplikud otsused tulevad neljapäeval," ütles Reps riigikogu infotunnis Helmen Küti küsimustele vastates.

Minister lisas, et tavapäraste lastelaagrite ja maleva kõrval tulevad teemaks ka huviharidusega seotud ettevõtmised suvel ja projektilaagrid.

Ta märkis, et väga oluline laagrite puhul on ohutus, kuid arvestama peab ka sellega, et desovahendid on plahvatusohtlikud ning niisama neid igal pool lastele laiali jagada ei saa, kuid need peavad olemas olema näiteks söögiruumides.

"Kõige suuremad laagrid oleks kuni 300 osalejaga. Huvi nende vastu on väga suur. Juuni teises pooles soovitakse nendega alustada. Ka teadusnõukogu on olnud toetav, et kuni 300 osalejaga suured laagrid võiks juuni keskpaigast alustada," rääkis Reps, kuid rõhutas, et lõplikud otsused sünnivad neljapäeval.

Sama kinnitas ka kultuuriminister Tõnis Lukas ja lisas, et see kõik puudutab ka laste spordilaagreid.