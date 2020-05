Õpilaste laagri- ja malevasuve korraldajad ootavad kiirelt valitsuse otsust

"Kõik on ootel," tunnistab noorsootöö keskuse asedirektor Kaur Köts.

"Kõik" – see tähendab laagrite korraldajad, lapsed ja nende vanemad. Kõik ootavad valitsuse otsust, kas laagrid tänavu toimuvad ning kui jah, siis milliste koroona-piirangutega.

Mõned laagrid on teatanud, et nemad sel suvel tõkkepuud enda sissesõiduteel üles ei tõsta. Ja osa lapsevanemaid on öelnud, et nemad oma lapsi sel suvel laagrisse ei luba ning küsivad juba makstud raha tagasi.

"Selguse saamine on ajakriitiline," nõustub Köts.

Laste- ja spordilaagrite korraldajaid ühendab laagrijuhtide nõukoda, mille esimees on Kurgjärve spordilaagri vedaja Juhan Anupõld.

"Tahaks hirmsasti teada, mis suvel saab," õhutab ta otsustajaid otsustama. "Talvel ei olnud lund, kliente ka mitte. Nüüd öeldi alguses, et suvel saab laagrisse ainult kümne lapse kaupa. Ei ole mõistlik mõte, meil on töötajaid juba 20."

Tava-aastatel on Kurgjärvel juunikuus 100-120 ja juulis 200 last korraga.

Anupõld pakub, et nüüd võiks olla laagris vähemalt 100 last, kes elavad viieteistkümnekesi. Esimene spordilaager peaks, seniste plaanide järgi, algama juba vähem kui kuu aja pärast – 10. juunil.

"Tobe, kui värske õhu üritused ära keelatakse," on Anupõllu hääles teadmatust.

Pigem kärsitust kostub SA Õpilasmalev juhataja Ott Väli sõnadest.

"Tahaks juba teada, milline on [eriolukorra lahendajate] otsus," ütleb ta.

Mai lõpuni on ta malevarühmadesse registreerimist edasi lükanud. Veel veebruaris tundus, et malevasse läheb ligi 1000 noort, suvekaardile ilmus mitmeid uusi tööandjaid.

"Nüüd arvame, et 800 oleks hea," tõdeb õpilasmaleva juhataja. "Kõik ürituste korraldajaid ütlesid malevarühmast ära, üritusi ju ei toimu, ja samuti mitmed turismiettevõtjad."

SA Õpilasmalev pakub tööd Tallinna noortele üle riigi, kokku tahaks Eestis sel suvel malevarühmadesse minna 4300 kooliõpilast.

Tavaliselt on rühmas 15 noort, aga mõnes suuremas ka 20-25. Kas nemad tuleks majutada nüüd kahte eraldi kohta? Paljud tööandjad ilmselt sellega nõus ei ole, oletab Ott Väli.

Haridus- ja teadusministeeriumi sügavustest kostab lootust, et valitsuse nn koroona-komisjon võiks sel nädalal arutada ja ka otsustada, mis saab õpilaste tänavusest laagri- ja malevasuvest. Haridusametnike arvates võiksid lastelaagrid alustada kas 5. või 15. juunil, laagris oleks korraga kuni 200 last, kes majutuvad kuni 20 kaupa. Millise otsuse teevad ministrid ja millist nõu annavad neile teadlased, pole veel teada.