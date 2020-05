Kiviberg kinnitas Viljandi folgi toimumist: täidame rangeid reegleid

Viljandi pärismusmuusika festivali peakorraldaja Ando Kiviberg ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et festival toimub rangeid reegleid täites kokku 3000 inimesele mõeldud kolmel erineval laval.

"Meil on selline lahendus küpsemas, mis võimaldaks nendel tingimustel festivali ära pidada," ütles Kiviberg.

"Festival toimub neli päeva, toimub mitmel laval, aga suure tõenäosusega välisesinejateta," lisas ta.

Festivali toimumise detailidest lubas Kiviberg avalikkusele rääkida 22. maiks.

Valitsus otsustas, et suurürituste piirarv juulis ja augustis on 1000 inimest.

Kiviberg rääkis, et kui ainult 1000 inimesele tohiks üritust teha, siis tõenäoliselt ei õnnestuks tänavu siiski festivali korraldada.

Kivibergi sõnul saab Viljandi linnas jaotada ära kontsertide toimumiskohad selliselt, et üle 1000 inimese korraga ühes kohas ei kogune.

"Me saame teha niimoodi, et me täidame neid rangeid reegleid, mida kriisikomisjon otsustas juuli ja augusti kohta kehtestada," sõnas Kiviberg.

"Kuivõrd tuhandele inimesele ühes paigas lubatakse koguneda ja seal peab olema tagatud kahemeetrise vahe hoidmise võimalus, siis meil saab korraga toimuda kolm kontserti. Me maksimaalselt saame oma festivali kontserdipaikadesse lubada kokku 3000 inimest," lausus Kiviberg.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai soovitas ameti avalike ürituste riskihinnanguga tutvuda terviseameti kodulehel.

"On selge, et mistahes koosviibimiste puhul suureneb haiguse edasikandumise oht korrelatsioonis ürituse suuruse ja lähikontaktide arvuga. Festivalide korraldajad peavad kindlasti ürituste korraldamisel tagama piisavad tingimused selleks, et inimesed saaksid hügieenireegleid järgida," kommenteeris Kadai.

Müüdud on Kivibergi sõnul juba 2900 festivalipassi. XXVIII Viljandi pärimusmuusika festival toimub 23.-26. juulil.

Tavapäraselt on igal aastal festivali külastanud üle 25 000 inimese.