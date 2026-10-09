Auvere elektrijaam pandi tuhalasketoru rikke tõttu seisma

Eesti Energia kommunikatsioonijuht Lennart Komp ütles, et rike on jaama tuhalasketorus.

"Auvere elektrijaamas ilmnes rike tuhalasketorus. Tuhalasketoru on selline toru, mille kaudu liigub katlas põlevkivi põletamisel tekkinud kuumtuhk soojusvahetisse," rääkis Komp reedel ERR-ile.

Tema sõnul ei ole rike seotud varasemate riketega ja prognoosi järgi kulub selle kõrvaldamiseks umbes kaks nädalat.

"Remondi pikkuse tingib eeskätt asjaolu, et elektrijaam tuleb nüüd maha jahutada. Jahutamisele kulub umbes kolm päeva, sest tuhk, mis sellest konkreetsest torust liigub, on seal üle 500 kraadi kuum," selgitas Komp.

Pärast jahutamist tuleb toru puhastamiseks esmalt tööd ette valmistada, siis läbi viia, tuleb teha montaaž, kuivatus ja muud tegevused, loetles Eesti Energia esindaja. "Sellest ka see kahenädalane pikkus tingitud on," tõdes ta.

"See rike on selline, millist pole varem esinenud ja see ei ole varasemate riketega seotud ega ei tulnud ka suvise hoolduse käigus välja," lisas Komp.

Auvere elektrijaam oli viimati plaaniväliselt remondis tänavu jaanuaris-veebruaris.