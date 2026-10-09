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Ukraina võttis sihikule Venemaa raketikütuse tehase

Välismaa
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Ukraina sõdur droonidetektoriga kaitseb põllumehi Venemaa droonide eest
Ukraina sõdur droonidetektoriga kaitseb põllumehi Venemaa droonide eest Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLEG MOVCHANIUK
Välismaa

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 194 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal. Suurbritannia annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust. President Volodõmõr Zelenski lubas, et Ukraina jätkab Venemaale vastulöökide andmist.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 9. oktoobril kell 7.36:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 194 lahingut;

- Suurbritannia annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust;

- Ukraina võttis sihikule Venemaa raketikütuse tehase;

- Hmara ja Pistorius arutasid Ukraina elutähtsa taristu kaitsmist.

Ukraina võttis sihikule Venemaa raketikütuse tehase

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu reedet Venemaal Tveri oblastis asuvat tehast. Tehas toodab tiibrakettide Kh-55 ja Kh-101 kütusekomponente. Vene Telegrami kanalite teatel nähti tehase lähedal plahvatusi ja suitsu.

Rünnaku tekitatud kahju ulatus pole teada. Tehas on USA, Suurbritannia ja mitme teise riigi sanktsioonide all. Venemaa kasutab rakette Kh-55 ja Kh-101 regulaarselt Ukraina linnade ründamiseks.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 194 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 194 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal. 

Kõige rohkem rünnakuid registreeriti Pokrovski suunal (15), sellele järgnesid Huljaipole suund (12) ja Kostjantõnivka suund (11). Venemaa jätkab ka Kupjanski, Lõmani, Slovjanski, Oleksandrivka ja Orihhivi suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist, vahendas Ukrainska Pravda. 

Suurbritannia annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust

Ühendkuningriigi välisminister Ed Miliband kinnitas neljapäeval oma praeguses ametis toimuval esimesel visiidil Kiievisse Suurbritannia vankumatut toetust Ukrainale ning teatas 54 miljoni naela ehk 71,3 miljoni USA dollari suurusest rahastusest.

Umbes 54 miljonit naela suunatakse energia- ja humanitaarabiks, et aidata ukrainlastel talv üle elada, kuna Venemaa jätab jätkuvalt Ukraina kogukondi elektrita.

"Me seisame koos Ukraina rahvaga mitte ainult seetõttu, et see on Euroopa ja NATO julgeoleku eesliin, vaid seetõttu, et see on ülemaailmse õigluse ja õigusriigi põhimõtete hoidmise võitluse keskmes. Minu sõnum Putinile on selge, et Venemaal ei õnnestu meid välja kurnata. Kuni Venemaa ei vali rahuteed, ei tee Ühendkuningriik järeleandmisi oma toetuses Ukrainale, meie väärtustele ega riiklikule julgeolekule. Venemaa jääb paariaks," rääkis Miliband.

Hmara ja Pistorius arutasid Ukraina elutähtsa taristu kaitsmist

Ukraina kaitseminister Jevheni Hmara ja Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius arutasid neljapäeval telefonivestluses Ukraina peamisi vajadusi elutähtsa taristu kaitsmisel ja seda eelkõige pealinnas Kiievis.

Ministrid keskendusid eeskätt õhutõrjesüsteemide, mille hulgas süsteemide IRIS-T püüdurrakettide tarnete suurendamisele.

Samuti arutati Venemaa ballistiliste rünnakute ohtu.

Hmara rõhutas, et Ukraina arendab asümmeetrilisi vastumeetmeid ja annab lööke Venemaa raketiheitjatele, milles on selliste sihtmärkide tabamisel juba tulemusi saavutanud.

Ministrid tõstatasid ka tööstuskoostöö, droonide ühise tootmise ja Ukraina lahingukogemuse jagamise teema, et tugevdada ühtlasi Saksamaa julgeolekut.

President Volodõmõr Zelenski lubas, et Ukraina jätkab Venemaale vastulöökide andmist 

"Oleme selleks kindlasti võimelised," kinnitas Zelenski 

"Vastame alati samaga. Mis puudutab andmekeskusi, siis nagu te kõik teate, on nad rünnanud ja ründavad endiselt meie andmekeskusi," rääkis riigipea.

Presidendi kommentaarid järgnesid Ukraina õhurünnakutele tehnoloogiaettevõtte Yandexi andmekeskuse vastu Venemaal asuvas Rjazani oblastis. Õhurünnak põhjustas internetihäireid mitmetes pangateenustes, aga ka näiteks internetikeskkondades Google ja RuTube ning Venemaa Raudtee veebisaidil.

Yandex Cloud tunnistas hiljem intsidenti ja probleeme teenuses. Ettevõte hoiatas, et katkestus võib mõjutada ka teisi nende pilvevõrgu osi ja soovitades klientidel viia teatud teenused mujale, kuni insenerid töötavad süsteemide taastamise kallal.

"Me vastasime neile," ütles Zelenski ajakirjanikele, kui temalt küsiti Yandexi rünnaku kohta.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

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