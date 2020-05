Piirikontrolli ei ole, ja karantiini ka ei pea jääma. Arvestada tuleb aga sellega, et koroonapiirangutes on riigiti erinevusi, näiteks Leedus on avalikus ruumis maski kandmine kohustuslik. Mall Mälberg palus piiranguid selgitada välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktoril Tiina Kallasmaal.