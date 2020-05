Eesti läks ka tänavu suvisele bensiinimüügile naabritest varem üle

Eesti tanklad müüvad alates maikuust suvist bensiini. Seejuures on Eesti olukord erandlik - mitte üheski naaberriigis ei minda suvisele kütusele üle nii vara. Kütusemüüjad kinnitavad, et hooajaväliselt suvist kütust ostes tuleb selle eest rohkem maksta.

Juba aastaid kehtib eurodirektiiv, mis näeb ette, et suvel tuleb kasutada suvist bensiini. Lõuna pool tuleb kütust vahetada maikuust, põhja pool juunist. Riigid, kellele on antud võimalus suvisele kütusele hiljem üle minna, on Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Suurbritannia ja Iirimaa. Kõik peale Eesti on seda võimalust ka kasutanud.

"Eestis on see otsus tehtud pikemate klimaatiliste andmete põhjal, kuna on leitud, et nii on just sobivam, sest soojemal ajal lendub kütus kergemini. Et vähendada meie atmosfääriõhu heitmeid, on otsustatud varasemaks tuua see aeg," põhjendas erandit keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist Karmo Kübarsepp.

Eesti kütusemüüjad on juba aastaid palunud, et üleminekuaeg viidaks muu Euroopaga samale tasemele.

"Kui meie naaberriikides, kus meie jaoks kütust toodetakse, oma koduturu jaoks toodetakse veel talvist, siis Eesti, kes läheb suvisele bensiinile üle kuu aja varem kui teised, siis meie väikese turu jaoks tehakse ekstra väike kogus suvist bensiini," kirjeldas olukorda Alexela juhatuse liige Alan Vaht. "Hinnavahe suvise ja talvise vahel on ca neli-viis senti. Ostad hooajaväliselt endale suvist bensiini - kui ta on hooajaväline, siis hooajavälisel on kallim hind."

"Kuna Eestile on keerulisem kütust tarnida selle erisuse tõttu, kohaldatakse Eestile kõrgemat turumarginaali," lisas Eesti õliühingu tegevjuht Mart Raamat.

Kolm nädalat tagasi otsustas Euroopa Komisjon, et kuna kütuste müügimahud on koroonakriisis märkimisväärselt langenud ning talvist kütust on mahutites veel küllalt, võiks ajutiselt korda leevendada ja lubada talvist kütust müüa erandkorras ka pärast maid või juunit. Eesti kütusemüüjad saatsid samuti keskkonnaministeeriumile palve lükata tänavu üleminekuaeg edasi, kuid kehtima jäi ikkagi 1. mai.

"Me olime saanud ka Euroopa Komisjonilt selle kirja, kuid leidsime, et Eestis on suvine kütus juba sees ning ei ole otstarbekas pikendada seda aega," põhjendas Kübarsepp keeldumist.

Tema sõnul pole välistatud, et järgmisest kevadest üleminekuaeg muutub, kuid kindlat seisukohta ministeeriumil veel pole.