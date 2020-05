Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist, kiskjate uurimisele spetsialiseerunud Marko Kübarsepp ütles ERR-ile, et karud võisid linna sattuda mööda roheala serva liikudes.

Kübarsepp hindas, et Haaberstisse sattunud karud linnapiirist väga kaugel ei ela.

"Linnaservas on ilusaid rohelisi metsatukkasid, mis on ühendatud suurte massiividega. Karud võisid tulla näiteks Keila või Padise kandist," ütles Kübarsepp.

Kübarsepp oletas, et karud võivad ise õhtuks oma kodumaastikule tagasi minna.

"Segaduses on need karud kindlasti, linnas tuleb ette tupiktee, kui on tihe asutus. Siis väga kaugemale minna ei olegi ja nad keeravad otsa ringi," ütles Kübarsepp.

Kübarsepp nentis, et karude, ilveste ja huntide sattumine linnapilti on tavatu, kuid põdrad ja kitsed on linna sattunud rohkem. Eestis on loomadel palju roheala, kus elada, aga mujal Euroopas on loomadel elupaikadega keerulisem, ütles Kübarsepp.

"Kohati on imelugu, et loomad on sunnitud linna minema ning võtavad julguse kokku ja liiguvad tiheasumitest läbi," ütles Kübarsepp

Üheks näiteks tõi Kübarsepp ilvese, kes elas Türi linnas. Kübarsepp ütles, et tõenäoliselt on sellist looma inimesed varem kasvatanud ja seetõttu hakkab isend ebatavaliselt käituma.