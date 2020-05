Reede varavalges kell 3.30 uuesti alanud karude otsimise operatsioon Tallinnas Haabersti linnaosas Vabaõhumuuseumi ning Rannamõisa tee vahelisel alal tulemust ei andnud, mis annab päästeameti teatel alust arvata, et karud on sealt edasi liikunud.

"Töödega jätkati hommikul kell 3.30, mil nii droonide kui ka koerte abil otsiti eile nähtud kaht noort karu Vabaõhumuuseumi ning Rannamõisa tee vaheliselt alalt. Karusid hommikul sellest piirkonnast enam ei leitud, mis annab alust arvata, et nad on sealt edasi liikunud," teatas päästeamet.

Amet palus kõikidel Haabersti inimestel olla tähelepanelikud ning anda viivitamatult hädaabinumbrile 112 teada, kui karusid märgatakse.

"Teatada tuleb täpne asukoht, kus karu nähti, mis kell ning mis suunas ta edasi liikus, samuti kas nähti üht või mitut looma. Otsingud jätkuvad koheselt uue info saamisel."

Päästeameti valvepressiesindaja Kaarel Langemets ütles ERR-ile, et varahommikul otsiti läbi metsatukk, kus neljapäeval kahte karu nähti.

"Täna neid enam ei leitud. Otsiti drooni ja koertega ala läbi ja suure tõenäosusega on loomad ära liikunud."

Ta märkis, et päris ohutu olukord veel ei ole, sest loomad võivad kuskil läheduses liikuda.

"Me palume, et inimesed oleksid tähelepanelikud ja liiguks võimalusel autodega hoovidest välja ja ei laseks oma koduloomi vabalt jooksma. Lisaks, et ei jäetaks toidujäätmeid lähiümbrusesse prügikastide juurde."

Otsingud neljapäeval

Päästeamet teatas neljapäeval kell 20.30 Twitteris, et emakaru asukoht on tuvastatud ning eksperdid liiguvad tema suunas ja püüavad leida võimalust looma uinutamiseks.

Emakaru asukoht tuvastati termokaameraga varustatud drooni abil. Hiljem aga jälg kaotati. Metsas oli ohtralt jahimehi, kes pidid jätkama karu otsimist traditsiooniliste meetoditega, ütles "Aktuaalse kaamera" otselülituses sündmuskohal viibiv reporter Maarja Merivoo-Parro.

Veidi enne kella 22.30 teatas päästeamet sotsiaalmeedias, et karude otsimine peatati seoses pimeda saabumisega ning otsingud jätkuvad reedel. Ööseks jääb piirkonda valve.

Neljapäeva hommikul kell 9.02 said päästjad väljakutse Haabersti linnaossa, kus terviserajal oli nähtud karusid. Neljapäeva õhtul enne kella 18 olid Vabaõhumuuseumi piirkonnas ja Rannamõisa teel liikuvad karud endiselt kinni püüdmata.

Päästeamet koostöös politseiga käivitas kell 19 operatsiooni karude tabamiseks. Kohal on ka loomaarst.

Selleks, et päästeoperatsioon õnnestuks, paluvad päästeamet ja politsei kõikidel inimestel, kes elavad Vabaõhumuuseumi ning Rannamõisa tee vahelisel alal, püsida kindlasti kodudes. Ühtlasi on hädavajalik, et kõik koduloomad oleksid toas kinni, sh tavapäraselt õues olevad koerad ja kassid, sest nad segavad karusid otsivaid koeri ja võivad ise viga saada.

Ettevaatlik tasub olla ka ohupiirkonna naabruses elavatel inimestel, sest karud võivad ettearvamatult käituda ja liikuda esialgsest piirkonnast kaugemale.

Päästeamet palub kõigil, kes näevad karu või karusid liikumas, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbrile 112. Teatada tuleb täpne asukoht, kus karu nähti, mis kell ning mis suunas ta edasi liikus. Samuti, kas nähti üht või mitut karu ning kas karu oli suur või väike.

Päästeoperatsioon toimub orienteeruvalt ajavahemikus kell 19-22, vajadusel ka pikemalt.

Osa alasid piirkonnas sulges politsei liikumiseks juba hommikul.

Karude otsimisel kasutavad päästjad ja politsei oma kaameratega droone. Lennuaparaadi nägemisel ei tasu ehmuda, teatas päästeamet.

"Päästjad ja politseinikud juhinduvad karude suunamisel loodusesse keskkonnaameti soovitustest. Igal juhul püütakse vältida loomade uinutamist ja nende vigastamist. Päästetööd nõuavad seetõttu äärmist ettevaatust ning võtavad prognooside kohaselt veel tunde," teatas päästeamet kell 14.10.