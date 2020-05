Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et eelmisest, kolme nädala eest toimunud kohtumisest alates on piirangud lõdvenema ja haiguspuhang vaibumise märke näitama hakanud. "Kuigi võiks juba öelda, et epideemia on möödas, ei ole praegu veel sugugi kindel, kas ta tagasi tuleb, kuidas ta tagasi tuleb ja millal ta tagasi tuleb. Oleme hakanud küll piiranguid lõdvendama, kuid suur küsimärk on praegu see, kas seda teha sünkroonis naaberriikidega? Kui me teame, et Lätis on olukord võrdlemisi sarnane Eestiga, siis Soomega see päris nii ei ole. Ühe teemana loodamegi professor Fischerilt ja professor Lutsarilt teada saada nende arvamust, kas Soomest naasnud eestlased võiksid või peaksid jääma karantiini," rääkis Mölder.

Ka sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt märkis, et kuigi viiruse levimus Eestis on väike, pole viirus kuskile kadunud ei siin ega ka meie naaberriikides. Arvestama peame tema sõnul sellegagi, et tõenäoliselt on tulemas viiruse teine laine. "Järgmisest nädalast lõppeb Eestis eriolukord ja järkjärguline piirangute leevendamine on ka teadlaste hinnangul põhjendatud. Loodan, et professorid aitavad meil paremini mõista, mis võib juhtuma hakata ning milliseid samme peaks Riigikogu lähemal ajal astuma, et aidata riigil kriisist kõige efektiivsemalt toibuda. Ja et me oskaks ettevaatavalt valmis olla ka selleks, kui haigestumiste arv peaks suurenema," ütles Kütt

Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer ning Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar kuuluvad valitsust koroonaviiruse asjus nõustavasse COVID-19 tõrje teadusnõukotta.

Kohtumisel osaleb ka sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse.