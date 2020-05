Snus saab päitsed pähe, ent apteekidesse ei taandu

Soomes on nikotiinipadjad meditsiiniline kaup, mistap müüakse seda vaid apteekides, nii nagu meil nikotiininätsu.

Samamoodi on Soome reguleerinud toote täpse koostise ja nikotiinisisalduse maksimaalse lubatud määra.

Eestis on snus veel üsna reglueerimata kaup. Seadus ei ütle, kui palju võib ühes padjakeses sisalduda nikotiini ja millised võivad olla abiained.

Sotsiaalministeerium tunnistab, et see on probleem, mida taheti juba mais-juunis tubakaseaduse eelnõu koostamisega lahendama asuda, ent koroonakriis tuli peale ja nõnda jäi küsimus selle kevade põhiteema jalgu.

Mürgitusega lapsed

Mürgitusteabe keskus on saanud palju pöördumisi seoses lastega, kes on oma vanemate nikotiinipadjad kusagilt kätte saanud, põske pistnud ja mürgituse saanud. Vanemad polnud osanud muretseda, teades, et tubakat Eestis müüdav snus ei sisalda. Seda, et nikotiini suured doosid on samuti ohtlikud, pole nad teadvustanud.

Sotsiaalministeeriumi keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling tõdeb, et esimeses järjekorras ongi vaja tegelda maksimaalse nikotiinisisalduse määra kehtestamise ja pakendite märgistamisega. Soomega tehakse koostööd, ent sama teed - tubakaasendustoodete ravimiteks nimetamise ja apteeki tõrjumisega - minna pole plaanis. Praegu saab snusi näiteks R-Kioskist osta, kus see moodustab kümnendiku kogu tubakatoodete sortimendi läbimüügist.

Telling ütleb, et snusi ära keelata pole kindlasti plaanis, kuid see peab tubakaasendustootena olema paremini reguleeritud ja tarbijale ohutu.

"Soomlastel on nikotiinipadjakesed ravimid, meil ei ole. See on liikmesriigi enda reguleerida ehk iga riik saab seda ise otsustada. Meie nägemuses on vaja panna nikotiinisisaldusele ülemmäär, et inimesed saaksid aru, et need tooted on ohtlikud," ütleb Telling. "Võib tekkida mürgistuseoht, esineda üledoose, kui turule tulevad järjest kangemad tooted."

Kui Soomes sisaldab snus vastavalt tootele 4 või 6 mg nikotiini, siis Eestis, kus ülempiiri kehtestatud ei ole, liigub turul näiteks 11 ja 13 mg nikotiini sisaldavaid padjakesi.

"Turul pidi liikuma ka kangemat kraami. Kuna selle müügil pole teavituskohustust, siis me ei tea täpselt, mida turul müüakse. Tahame, et meil oleks kogu aeg ülevaade, mis kangusega toode on ja mida sisaldab," ütleb Telling. "Täna reguleerib seadus neid nii nagu teisigi asendustooteid: kehtib reklaamikeeld, väljapanekukeeld. Aga ainetesisaldus on reguleerimata."

Telling tunnistab, et kogu vaidluse kõige raskem punkt ongi maksimaalse nikotiinisisalduse lubamise üle otsustamine.

"Kõige raskem koht, mille taga vaidlus seisab, on, et kuhu see piir tõmmata: kas võrdleme seda tavasnusiga, mis on turul läinud järjest kangemaks või võtame soomlaste lähenemise, kus on ainult 4 ja 6 mg padjas lubatud," tunnistab Telling.

Nikotiininätsu filtriks on apteeker

Telling tunnistab, et seda arutelu, kas nikotiinipadjakesed võiksid olla nagu nikotiininäts, mida üksnes apteegist osta saab ehk käsitletav ravimina, polegi toimunud.

"Isegi ei oska selgitada, miks me seda niimoodi ravimiks ei ole tahtnud panna," ütleb ta. "Ravimiks panemine seab talle oluliselt kõrgemad nõuded, nagu kliinilised katsed ja ravimi registreerimise osa."Kas ravimina reguleerimine annab talle lisandväärtuse, tuleb arutada."

Ta toob esile hoopis teise probleemi - kui R-Kioskist alaealine snusi kätte ei saa, sest sellele kehtib tubakatoodetega sama vanusepiirang (ehk alla 18-aastastele keelatud), siis toote ravimiga võrdsustamine ja apteeki müüki panek võib selle kättesaadavaks teha ka alaealistele kuna ravimimüügil vanusepiirangut ei ole.

Nii näiteks võivad alaealised osta apteegist nikotiininätsu.

Telling ei pea tõenäoliseks, et nad seda teevad - nätsu nikotiinisisaldus on oluliselt väiksem kui snusil, samuti on see päris kallis. Kui aga snus apteeki liiguks, oleks käe ettepanemisega juba keerulisem.

Ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap tõdeb, et nikotiinitoodete müümisel on filtriks apteeker.

"Käsimüügiravimiga peab kaasnema ka proviisori nõustamine. Mitmetel nikotiinisõltuvust leevendavatel ravimite infolehel on kirjas, et alla 18-aastastele polegi ravim soovituslik ja seda võib kasutada vaid meditsiinitöötaja soovitusel. Kui apteeker peab ravimi kasutamist ebaõigeks, võib ta selle müügist keelduda," ütleb Sarap.

Ent ta möönab, et kui 16-aastane veenab proviisorit, et ta on juba kolm aastat suitsetanud ja tahab nüüd maha jätta, saab ta teoreetiliselt selle nikotiininätsu soovi korral apteegist ka kätte.