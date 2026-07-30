X!

Nikotiinitoodete piirangud tekitasid vaidluse salaturu ohu üle

Eesti
Foto: Airika Harrik/ERR
Eesti

Kavandatavad nikotiinitoodete piirangud on tekitanud vaidlusi. Justiits- ja digiministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi hinnangul aitavad need vähendada noorte tarvitamist, kuid on oht, et salaturg hakkab kasvama.

Sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi kavandatavad piirangud nikotiinitoodetele on tekitanud erimeelsusi. Kui ministeeriumite hinnangul aitavad muudatused vähendada nikotiinitoodete kasutamist noorte seas, leitakse nii mõneski asutuses, et need võivad suurendada salaturgu.

Prokuratuuri kirjas justiitsministeeriumile on juhitud tähelepanu, et eelnõu järgi tohivad nikotiinipadjad, nikotiiniribad ja nikotiinispreid sisaldada kuni 4 mg/g nikotiini. Pole aga selge, kas nõuetele vastavad alternatiivtooted jõuavad õigeks ajaks turule.

Prokuratuuri hinnangul tuleks mõelda, kas selline olukord võib suunata tarbijaid ostma ebaseaduslikke või kontrollimata nikotiinitooteid, mis võivad kujutada suuremat ohtu tervisele.

Läbi on käinud ka mure, et noored võivad hakata piirangute tõttu otsima muid sõltuvust tekitavaid aineid, näiteks tavasigarette, alkoholi, kanepit või mustalt turult saadavaid narkootikume.

Sotsiaalministeerium selgitas, et asendusefekt ei ole teadusuuringutega tõestatud. Ministeeriumi sõnul mõjutavad noorte riskikäitumist rohkem sõbrad, perekond, vaimne tervis, sotsiaalmajanduslik olukord, toodete kättesaadavus ja turundus.

Samuti näitavad uuringud, et kui mõni nikotiinitoode muutub vähem kättesaadavaks või kaob turult, väheneb sageli ka selle kasutamine, eriti nende noorte seas, kes ei tarvita nikotiini regulaarselt.

Siseministeerium märkis oma kirjas justiitsministeeriumile, et kui füüsiline isik ostab välisriigist suurema koguse tooteid ja müüb neid Eestis edasi, on sellise tegevuse avastamine keeruline. Tooted võivad liikuda näiteks pakiautomaatide kaudu, mistõttu ei pruugi rikkumist olla lihtne tuvastada. Ka see aitaks kaasa musta turu tekkimisele.

Lisaks tekib probleem välismaiste müüjatega. Kui näiteks mõnes teises riigis tegutsev veebipood saadab toote Eesti tarbijale, ei ole selge, kuidas Eesti saab selle müüja suhtes menetlust läbi viia. Eesti väärteomenetlust ei saa üldjuhul kohaldada välisriigis tegutseva isiku või ettevõtte suhtes. 

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet kirjutas tagasisides justiitsministeeriumile, et turul on juba olemas uus viis e-sigarettide maitse- ja lõhnapiirangutest hoidumiseks. Laialdaselt müüakse vesipiibu aurukivide maitsestajaid, mille koostis on identne e-sigareti vedelike koostisega ning mis sisaldavad samu baaskomponente.

Seetõttu on lisaks vesipiibu aurukivide maitsestamisele neid tooteid võimalik kasutada ka e-sigarettide vedelikuna võ vedeliku komponendina. Aurukivide maitsestajates sisalduvad maitse- ja lõhnaained ei oleks e-sigareti vedelikus kehtiva õiguse järgi lubatud. Siiski ei käsitleta kehtiva õiguse järgi selliseid tooteid e-sigareti vedelikena.

Sotsiaalministeeriumi keskkonnatervishoiu poliitika juht Aive Telling nentis Vikerraadio saates "Uudis pluss", et uute piirangutega võib kaasneda salaturu kasv, kuid seda ei pruugi juhtuda. "Salaturuga tuleb kogu aeg aktiivselt tegeleda," ütles ta.

Nikotiin jõuab järjest nooremateni

Tellingu sõnul alustavad noored nikotiinitoodete tarvitamist üha varem. Kui varem prooviti nikotiini tavaliselt 15–16-aastaselt, siis nüüd tehakse seda juba umbes 11-aastaselt. Kõige sagedamini alustatakse nikotiinipatjade ja e-sigarettidega. Ta ütles, et tootjad muudavad oma tooted atraktiivsemaks, mistõttu jõuavad need järjest rohkemate noorteni.

Praegu vastab uutele nõuetele veidi üle 20 protsendi turul olevatest nikotiinitoodetest. Umbes 60 protsendil toodetest tuleb muuta koostist ning ligi viiendik tuleks turult eemaldada. Uute reeglite jõustumine on kavandatud 2028. aastaks, kuid täpne aeg selgub eelnõu menetlemisel.

Mitmed Euroopa riigid on viimastel aastatel nikotiinitoodete piiranguid karmistanud. Belgia, Holland, Iirimaa ja Soome püüavad vähendada nikotiinitarbijate arvu ning Hollandis on juba näha noorte e-sigarettide kasutamise vähenemist.

Lätis tõsteti kaks aastat tagasi tubaka- ja nikotiinitoodete ostmise vanusepiir 20. eluaastani. Eestis sellist ettepanekut praegu veel ei arutata.

Sotsiaalministeerium ja justiitsministeerium on koostanud uue plaani, mille eesmärk on kaitsta paremini Eesti laste ja noorte tervist ning vähendada nikotiinitoodete kasutamist. Hiljuti kooskõlastusele saadetud eelnõu järgi soovitakse keelata nikotiinitoodete tellimine posti ja kulleriga, piirata e-sigarettide ja teiste nikotiinitoodete maitseid ning kohustada avalikustama tubakatööstuse lobikohtumisi.

Samal teemal

eestlased kõrbes

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:42

Nuudi jätkas Soomes võidukalt ka paarismängus

08:38

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal ja Taro

08:27

Axios: Musk kavatseb anda vabariiklaste valimiskampaaniale palju raha

08:22

Kiirhinnang: teises kvartalis kasvas majandus 2,1 protsenti

08:13

Tammeka täiendas koosseisu Sierra Leone ründajaga

07:44

USA andis Iraani üllatusrünnakule vastulöögi

07:17

USA kohus mõistis Salman Rushdie ründaja süüdi terrorismis

07:15

HTM ja Tallinn vaidlevad rahvusvahelise õppe korraldamise üle

07:09

Erakopeerimise tasu tõstmine takerdus autorite ja ettevõtjate erimeelsustesse

06:55

Ukraina ja Venemaa vahetasid ööl vastu neljapäeva võimsaid õhulööke

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

29.07

Vaikses ookeanis küpseb ajalooline El Niño

28.07

Ida-Virumaal avati esimene Peipsi-äärne spaa

29.07

Meedia: Ukraina ründas Rjazani naftatehast ja logistikakeskust Uuendatud

29.07

Politico: Zelenski sai Washingtonis mitu olulist võitu

29.07

Iraan korraldas üllatusrünnaku USA baasi vastu

29.07

Prantsusmaa saatis riigist välja Kremli-meelse ajakirjaniku

29.07

OpenAI tehisarumudel korraldas iseseisvalt veel küberrünnakuid

29.07

USA meedia: Iraan kavatses raketirünnakuga tabada Ukraina sadamat

29.07

Maive Rute: olen valmis Ülle Madisega debateerima

29.07

Meedia: Vene drooniettevõtte juht sai tulistamises raskesti viga

ilmateade

SPORT

08:42

Nuudi jätkas Soomes võidukalt ka paarismängus

08:13

Tammeka täiendas koosseisu Sierra Leone ründajaga

29.07

Jõelähtmel algab Eesti golfiajaloo jaoks märgiline turniir

29.07

ETV spordisaade, 29. juuli

loe: kultuur

29.07

Kuresaare teatris lavale toodav "Ristumine peateega" on ikka aktuaalne

29.07

Suri filmist "Once" tuntud Glen Hansard

29.07

Festivali Paavli Club esinejate hulka lisandusid Chickenmilk Dot Com ja Windowseeker

29.07

Saksa pianist Alice Sara Ott: ma ei usu piirangutesse

loe: eeter

29.07

Andrus Ansip: pronksiöö tõestas paljudele, et Eesti on iseseisev riik

29.07

Saksa pianist Alice Sara Ott: ma ei usu piirangutesse

29.07

Anne Veesaar: rasketel aegadel otsitakse vastuseid vanadest lugudest

29.07

Siuru väljakaevamistel välja tulnud teadmata veekogu üllatas arheolooge

Raadiouudised

29.07

Päevakaja (29.07.2026 18:00:00)

29.07

Pikalt tehtud rehabilitatsioonisüsteemi reformiplaan saab jätkuvalt kriitikat

29.07

PPA on viimase nädala jooksul tabanud 63 illegaalset migranti

29.07

Raadiouudised (29.07.2026 15:00:00)

29.07

Tartu vald tahab uut politseimaja Raadile

29.07

Põltsamaal jõuab tänavu purkidesse üle tuhande tonni kurke

29.07

Neljapäeval tuleb sajuta ilm

29.07

Raadiouudised (29.07.2026 12:00:00)

29.07

Pakosta kaalub pankrotihaldurite asendamist ametnikega

29.07

Venemaa-sanktsioonide eelnõu liigub USA senatis edasi

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo