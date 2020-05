Eesti, Läti ja Leedu ei sunni alalisi elanikke pärast piiriületust karantiini

Sotsiaalminister Tanel Kiik märkis, et kuigi liikumisvõimalusi avatakse järk-järgult, tuleb jätkuvalt haigena kodus püsida ja oma reisiplaanid hoolikalt läbi mõelda.

"Oluline on, et kõigis kolmes riigis oleks inimestel teada, kuhu haigestumisel pöörduda ning tuleb tagada kiire infovahetus riikide terviseametite ja teiste pädevate asutuste vahel haigestunute lähikontaktsete kiireks tuvastamiseks."

Ühisavalduses lepiti kokku, et Eesti, Läti ja Leedu alalistel elanikel on võimalik vabalt reisida Balti riikides ning neid ei kohustata riiki saabumisel 14 päevaks karantiini jääma ega nõuta testimist COVID-19 suhtes tingimusel, et inimesele ei ole koduriigis pandud kohustust karantiinis püsida, ta ei ole viimase 14 päeva jooksul viibinud mujal riikides peale Balti riikide ning tal ei esine haigussümptomeid.

Karantiini jäämist ja testimist võib nõuda üksnes väljastpoolt Balti riike sisenemisel või ilmsete hingamisteede haiguse sümptomite korral.

Ühisavaldus rahvatervise meetmete kohta täiendab kolme riigi välisministeeriumi vastastikuse mõistmise memorandumit, mis puudutab omavaheliste liikumispiirangute lõpetamist. Valitsus kiitis selle heaks 12. mail. Memorandumi allkirjastavad Eesti, Läti ja Leedu välisministrid reedel.