Rohkem kui kahekuuline sunnitud eemalolek Lätist pole eestlaste harjumusi muutnud. Isegi kui lõunanaabrite juurde minnakse muid asju ajama, käiakse ikka ka poest läbi. Diislikütuse pärast pole enam mõtet Lätti sõita, sest hinnavahe on mõnesendine.

Kui reedel pisut enne keskpäeva Ikla piir ületatud sai, oli liiklus nii hõre, et uskumatuna tundub fakt, nagu ületaks Ikla piiri 960 autot päevas. Just nii palju tuli neid keskmiselt Eestisse eriolukorra ajal, väljuv suund selles arvus ei kajastu.

Aga reedel olid Eesti numbrimärgiga autod hõivanud enamiku parkimiskohtadest SuperAlko kaupluse parklas. Osteti väga palju, aga oma poekülastusest olid rääkima vähesed. Simo tuligi Lätti alkoholi ostma. "No ikka siin natuke kasu on. Hinnavahe on ikka," ütles Simo "Aktuaalsele kaamerale". "Paar liitrit võtad kaasa, teenid kütuseraha."

Teine Eesti registreerimisnumbriga autoga sõitev soomlane ütles, et tuli siidrit ostma ja kui bensiinipaak tühjaks sai, tankis ka diislikütust, kuigi selles kokkuhoidu ei näe. "Eestist tulime ja tegelikult tulime ostma suitsu ja siidrit. Ühtlasi saime loomulikult paagi täis," rääkis Olli. "Diisel on enam vähem sama hind, siin ei ole mingit vahet."

Aga siidriga tuleb Olli sõnul korralik kokkuhoid.

Tatjanal ei vedanud, ta tuli korraks Eestisse, aga oli sunnitud siia pikaks ajaks jääma

"Ma tulin veebruaris, mõtlesin, et jään natukeseks. Piirid pandi kinni. Mõtlesin, et avatakse paari

nädala pärast, kuid tuli oodata tänase päevani," nentis Tatjana. "Mul on äri, üürin puhkajatele kortereid, nüüd on ainus lootus, et tulevad eestlased ja leedulased Lätti, meie juurde mere äärde Liepajasse."

Kütusehinnad lähevad Riia poole liikudes odavamaks, seetõttu pole mõtet kohe piiri lähedalt tankida. Aga suurt kokkuhoidu bensiini ega diislikütuse pealt siiski ei saa. Paaritunnine lõunanaabrite juures viibimine näitab, et eestlased pole oma harjumusi muutnud. Aga koju tulla on alati tore.