Eelkõige madalast naftahinnast tingitud keerulise olukorra tõttu on Eesti põlevkivitööstuse ettevõtted olnud sunnitud inimesi koondama. VKG on maikuus koondanud 35 inimest.

VKG suhtekorraldusjuhi Irina Bojenko sõnul lõpetati 27 inimesega tööleping eelmisel reedel: 18 inimest töötas VKG Ojamaa kaevanduses, seitse VKG Oilis ehk õlitööstuses ja kaks projekteerimisega tegelevas Viru RMTs.

Irina Bojenko ütles koondamisi kommenteerides, et tootmise optimeerimine on VKGs järjepidev protsess, millega paratamatult võivad kaasneda töötajate arvu korrigeerimised. "Lähiajal kollektiivseid töölepingute lõpetamisi kontserni ettevõtetes ei kavandata," kinnitas Bojenko.

Praegu annab VKG kontsern tööd rohkem kui 1600 inimesele.

Kiviõli keemiatööstuse emaettevõte Alexela grupp teatas märtsi lõpus halvenenud majanduskeskkonnale tuginedes 93 inimese koondamisest, neist 58 töötas Kiviõli keemiatööstuses. Kokku saab seal tööd ligi 600 inimest. Ajalehele Põhjarannik ütles Kiviõli keemiatööstuse tegevjuht Priit Orumaa, et ettevõte vähendab maikuus õli toomist poole võrra ja alustatakse kapitaalremonti. See tähendab ettevõtte juhi sõnul sadakonna inimese tööaja ja palga vähenemist. Orumaa ütles maakonnalehele, et ettevõte otsustab sügisel, kas põlevkiviõli tootmist on Kiviõlis mõttekas jätkata.

Ka Eesti Energias on olnud töötajate arv langustrendis ning suurem koondamine toimus eelmisel aastal. Kui eelmise aasta 1. kvartalis töötas ettevõttes 5697 inimest, siis selle aasta 1. kvartalis oli töötajate arv langenud alla 5000 ja kvartaliaruande põhjal töötas ettevõttes 4911 inimest. "Meil on õnnestunud kollektiivkoondamisi seni vältida, kuid ettevõtetes Enefit Energiatootmine AS, Enefit Solutions AS ja Enefit Kaevandused AS on aasta algusest personali arv vähenenud umbes 200 inimese võrra ehk nende ettevõtete töötajate arvust umbes 7 protsenti. Nii suures ettevõttes nagu Eesti Energia on töötajate arv kogu aeg muutuses. Oleme aasta algusest 20 inimest suurenergeetikas ka juurde värvanud ja eelmise aasta lõpus värbasime näiteks Enefit Solutionsisse üle 70 uue töötaja," sõnas Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

7. mail kiitis valitsus heaks abinõude paketi, millega tehakse põlevkivitööstuse ettevõtetele kriisi üleelamiseks maksusoodustusi 14 miljoni euro ulatuses.