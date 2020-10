"Suurimat rahulolu valmistab teadmine, et saame Ida-Virumaal Lüganuse vallas tööandjana läbi oma töötajate töökohtade säilitamise hoida ka arvukate leibkondade heaolu. Esimeses kriisiolukorraga kohanemise etapis olime sunnitud optimeerima gruppi kuuluvate ettevõtete struktuure ja grupiüleselt koondatute hulgas oli Kiviõli Keemiatööstuses 58 inimest, kelle töökohta ei olnud meil võimalik säilitada. Juhina on olnud koondamised valusad otsused. Riigi abiga saame aga siiski vaadata Kiviõli Keemiatööstusega tulevikku ja hoida seeläbi eluolu Lüganuse vallas," ütles Alexela grupi tegevjuht Andreas Laane pressiteate vahendusel.

Laenu tähtaeg on viis aastat ning intress 2 protsenti. Laenulimiit väljastatakse mitmes osas, millest esimene väljamakse toimub juba sel nädalal.

Alexela grupi tegevjuht lisas, et ettevõte maksab riigile aastas tublisti üle 100 miljoni euro makse, Kiviõli Keemiatööstus üksi tasub pea 10 miljonit eurot erinevaid riigimakse ning 37 miljonit laenuraha on selles mõttes riigile ka mõistliku suurusega, sest riik säilitab endale nimetatud maksutulu ja lisaks saab ka laen kõige hiljemalt viie aasta pärast tasutud.

KredExi juhi Ivo Kuldmäe sõnul on oluline toetada ettevõtteid kõikjal Eestis ning pakkuda neile tuge nii koroonakriisist tingitud raskuste ületamiseks kui ka uute investeeringute tegemiseks. "Koos kriisimeetmetega oleme märtsist teinud 778 ettevõtjale kättesaadavaks rohkem kui 452 miljonit eurot. See on läinud nii koroonapuhangust tingitud raskuste ületamiseks, aga ka ettevõtete arenguks vajalike investeeringute tegemiseks," ütles Kuldmäe pressiteate kohaselt.

"Kriiside seljatamise võti peitub alati koostöös, sestap peavad ettevõtjad, pangad ja riik töötama ühiselt raskuste ületamiseks ja uute võimaluste realiseerimiseks. Alexelale antav laen võimaldab säilitada rohkem kui 500 töökohta Ida-Virumaal, mis moodustab pea kolmandiku kõigist kontserni töötajatest, seega on see hea näide just sellisest koostööst," lisas ta.

"Olen kogu Alexela ja Kiviõli keemiatööstuse töötajate nimel riigile ja KredExi projektimeeskonnale läbirääkimiste sujumise, osutatava laenuraha abi ja operatiivse reageerimise eest laenulepingu sõlmimise käigus üleskerkinud ootamatustele," lisas Laane Kuldmäe öeldule.

Laenu tagatiseks on 40 protsendi ulatuses Alexela Varahalduse aktsiate pant ja täiendavad Alexela grupi tagatised. Alexela peab tingimuste kohaselt tagama 500 töökoha säilimise Kiviõli Keemiatööstuses, mis on suurim tööandja Lüganuse vallas ja Kiviõlis.

Alexela grupp on tööandjaks rohkem kui tuhandele inimesele üle Eesti. Alexela grupi tegevusvaldkondadeks on energeetika, tööstus ja kinnisvara. Alexela gruppi kuuluvad ettevõtted on energiaettevõte AS Alexela, Kiviõli Keemiatööstus, metalliettevõte Kohimo, Tiki treilereid valmistav Bestnet, kuumtsinkimise tehased Eestis Paldiskis ja Soomes Raumas, lisaks arendab Alexela LNG terminale Eestis Paldiskis ja Soomes Haminas, ühtlasi toodab Alexela grupp Lääne-Virumaal Vinnis, Tartumaal Ilmatsalus ja Järvamaal Oisus siinsest toorainest taastuvkütust biometaani ehk rohegaasi.

Kredex on seni otsustanud anda erakorralist laenu riiklikult olulistele projektidele neljale ettevõtmisele – 40 miljonit eurot Porto Francole, 100 miljonit eurot Tallinkile, Alexela Gruppi kuuluvale Kiviõli Keemiatööstusele 37 miljonit eurot ja Magnetic MRO-le 10 miljonit eurot.