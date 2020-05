Professor: Trumpi toetus on koroonapandeemia ajal väga vähe muutunud

USA presidendivalimised on vähem kui poole aasta pärast, kuid seekordne kampaania ei toimu tavapärastes tingimustes. Vaid mõne kuuga on koroonaviirus täielikult muutnud ameeriklaste eluviisi, vahendas "Välisilm".

"Majandus on kohutavas seisus. Meie töötuse määr jõuab tasemele, mida ei ole nähtud alates suurest depressioonist. See on järsku kõige madalamast tasemest kasvanud 100 aasta kõrgeimaks," tõdes Georgetowni ülikooli riigiteaduste professor Mark Carl Rom.

"Seega, majanduslik argument, mida Trump esitas, ei pea ilmselgelt enam paika ja me oleme praegu veel selle kokkuvarisemise alguses. Me ei tea, kui sügav see kukkumine tuleb," kommenteeris George Washingtoni ülikooli riigiteaduste professor Matthew Dallek.

Majanduse olukord on ametisoleva presidendi jaoks oluline, sest minevik on näidanud, et see mängib tagasivalimisel olulist rolli. Trump on aga keerulises olukorras, sest majanduse liiga kiire avamine võib tähendada uut viiruspuhangut.

"Aina rohkem prognoose leiab, et kodus olemise nõudeid pikendatakse ja pandeemia kestab veel terve sügise. Seega, surmade arv endiselt kasvab valimiste ajal," märkis Rom.

Praegu ei ole selge, kas pandeemia mõjutab Trumpi tagasivalimist. Võib olla, et ameeriklased näevad koroonaviiruse levikut pigem paratamatusena, mida keegi ei suuda täielikult kontrollida.

"President Trumpil on ebatavalisi tugevusi ja neist üks on tema toetajate täielik lojaalsus. Tema toetusnumbrid on viimase kahe kuu jooksul väga vähe muutunud," ütles Rom.

Ta rõhutas, et need inimesed, kes Trumpi vankumatult toetavad, arvavad ühtlasi, et ta on selle pandeemia ajal kõige parem infoallikas. "Ta on nende usaldusväärne uudisteallikas. Nad kipuvad eirama teisi uudisteallikaid, mis teda kritiseerivad või räägivad majanduse ja rahvatervise olulisusest."

Romi sõnul oskab Trump suurepäraselt narratiivi juhtida ja talle mõjub hästi ka see, et ta on koroonaviiruse ajal pidevalt pildis. Erinevalt vastaskandidaadist Joe Bidenist.

"Ta on koju aheldatud ja ei saa teha nn jaepoliitikat ja üritusi, mida üks presidendikandidaat praeguses kampaaniajärgus kogu aeg teeks. See on tähendanud ka seda, et tema meeskond on pidanud leidma viise, kuidas inimesteni digitaalselt jõuda," selgitas Dallek.

"Teisalt, ei ole täiesti halb olla avalikkuse silma alt ära, sest mida hullemaks muutub majanduse seis ja mida rohkem pööratakse tähelepanu ameeriklaste haigusele ja suremusele, seda halvem näib president Trump," arvas Rom.

2016. aasta presidendivalimistel oli demokraatide suur probleem senaator Bernie Sandersi toetajad, kellest paljud olid eelvalimiste tulemusest niivõrd pettunud, et hääletasid mõne iseseisva kandidaadi või Trumpi poolt. Rom ja Dallek leiavad, et Biden ei peaks Sandersi valijate pärast eriti muretsema.

"Ma ei usu, et see Bidenit sellel aastal eriti mõjutab. Osaliselt sellepärast, et senaator Sanders tuli seekord varem välja ja teatas, et toetab Bidenit. Mõlemal poolel on rohkem aega leppimiseks ja aeg tõepoolest parandab mõned haavad," ütles Rom.

"Enamik vasakpoolseid valijaid nõustub, et Bidenil ja Trumpil on suur vahe ja soov Trumpist lahti saada motiveerib neid Bideni poolt hääletama. Isegi, kui ta ei olnud nende esimene, teine või kolmas valik," rääkis Dallek.

Biden seisab silmitsi aga teiste probleemidega. Neist üks on tema endise assistendi Tara Reade'i seksuaalse ahistamise süüdistus, kuigi huvitaval kombel ei ole see pälvinud suurt tähelepanu tema erakonnakaaslaste seas.

"Demokraadid olid teiste seksuaalse ahistamise süüdistuste puhul väga mõistvad. Nad toetasid naisi. Nende mantra oli #MeToo ja ma usun naisi. Demokraadid ei ole selle juhtumi puhul olnud järjepidavad. Nad on valmis asepresident Bidenile andestama. Nad on valmis tema vastaseid süüdistusi väiksemaks mängima. Demokraadid on otsustanud, et teevad asepresident Bideni puhul möönduse, sest see on vajalik Trumpi võitmiseks," rääkis Rom.

Dallek arvas, et demokraatide lahja reaktsiooni taga võib olla veel kaks põhjust. Esiteks, et Tara Reade on oma lugu muutnud, ja teiseks, et midagi ei tulnud välja siis, kui Bideni minevikku asepresidendiks saades kontrolliti. Samuti on vähetõenäoline, et Trump seda teemat kuidagi oma kampaanias mainiks.

"Reaalsus on see, et Trumpil on umbes 25 naist, kes on teda süüdistanud, ja Bidenil on üks, kes tuli välja nüüd, kui ta presidendiks kandideerib," selgitas Dallek.

"President Trumpil on nii palju seksuaalse ahistamise süüdistusi, et ta ei saa kuidagi öelda: "Ma olen selles olukorras parem kui Joe Biden."," arvas ka Rom.

Küll on aga tõenäoline, et Trumpi kampaania keskendub Bideni ja tema poja Hunteri tegevusele Ukrainas, mis presidendi arvates oli korruptiivne.