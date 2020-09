"Me teeme omalt poolt kõik selle mulli säilitamiseks ja me oleme juba esitanud nii lätlastele kui eestlastele ettepaneku loobuda 16 tasemest ja minna üle 25-le, et mull alles jääks, eriti et samasuguse taseme üle käib diskussioon ka Euroopas, mitte ainult Balti riikides," ütles minister pressikonverentsil.

Veryga sõnul kehtiks uus lävend reisijatele kõigist riikidest, mitte ainult Leedust, Lätist ja Eestist.

Kui Balti mull lõhkeb, võib Läti kehtestada piirangud nii Leedust kui Eestist saabujatele, märkis minister.

"Aga me püüame muidugi leida võimalust, saada oma kodanikele erandit, et nad saaksid sinna sõita ja et nende kodanikud saaksid meie riiki tulla, et meil oleks pisut vabam olukord. Aga me loodame leppida kokku 25 peale ja siis oleks probleem lahendatud."

Eesti välisministeerium teavitab regioonis plaanitavatest reisipiirangutest reedel.

Soome valitsus peaks neljapäeval kinnitama uue reisipiirangute korra, mille kohaselt ei kehtiks karantiini nõue enam nendest riikidest saabujatele, kus viimase kahe nädala nakatumise tase on kuni 25 juhtumit 100 000 elaniku kohta.