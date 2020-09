Euroopa Komisjoni president Ursula Von der Leyen tegi eelmisel nädalal ettepaneku ühtlustada koroonaviirusega seotud reisipiirangud üle Euroopa Liidu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Europarlamendi eri riikides pärit liikmed ettepaneku edusse ei usu.

"On loogiline, et soovitakse olla paindlikud ja kohaldada meetmeid vastavalt reaalsele olukorrale. Ma näen selle ettepaneku taga head tahet, aga ma kardan, et liikmesriigid soovivad selle paindlikkuse endale jätta. See teeb kõikide reeglite järgimise keeruliseks firmadele, mis tegutsevad üle Euroopa – lennufirmad ja teised sarnased ettevõtted," rääkis Saksamaa eurosaadik Michael Gahler.

Euroopa Komisjoni ettepanekutel on ka puhtpragmaatiline mõõde. Kui Eesti saadikud Yana Toom ja Andrus Ansip kurtsid, et Brüsselisse on keeruline lende saada, siis mitmed europarlamendi liikmed on sinna minekust üldse loobunud, sest vastasel korral peaksid nad kodumaale naastes kaheks nädalaks karantiini jääma.

"Ma olen väga skeptiline. Ma ei usu, et see ettepanek on hea idee. Samas on need ainult soovitused liikmesriikidele. Me peame meeles pidama seda õiguslikku tausta ka siis, kui ettepanek peaks Ülemkogus läbi minema," rääkis Läti eurosaadik Roberts Zile.

Tema sõnul oleks reeglite ühtlustamine Lätile liiga suur ohverdus.

"See ettepanek ei lähe läbi. Kui läheb, siis väga piiratult soovitustena. Me peame arvestama, et liikmesriikidel on väga erinev rahvastikutihedus ja rahvaarv. Samuti väga erinev mentaliteet, sotsiaalne käitumine ja muu. Seepärast peame me usaldama liikmesriikide epidemiolooge ja järgima valitsuste kehtestatud reegleid," ütles Zile.