Reinsalu rääkis, et kuna viiruse lainetena kulgemine ja tõus võib kesta kuni kevadeni, siis tuleks vaadata piiranguid pikemas plaanis.

"Meile on nii majanduslikult kui ka psühholoogiliselt lähipiirkonnas inimeste liikumise moment oluline ning selle vabaduse tajumine. Ja seetõttu oleks meile väga tähtis ühelt poolt Soome suunal vaadata aga ka Balti riikide suunal selle nii-öelda mull 2.0 tegemine," lausus Reinsalu.

Kolmapäeval arutas Reinsalu teemat Läti välisministri Edgars Rinkevicsiga ja presidendi Egils Levitsiga.

"Rääkisime erinevaid mõtteid, millised mudelid võiksid aluseks olla. Meie terviseeksperdid peavad konsulteerima Balti riikide vahel. Ma kutsusin nii avalikes sõnavõttudes kui ka riigijuhtidega kokkusaamisel kutsusin üles selle nimel tegutsema ja töötama," rääkis Reinsalu.

Reinsalu tõstis esile, et kuigi praegu on Lätis nakatumisnäit alla 25 saja tuhande elaniku kohta kahe nädala jooksul, siis selle üle 25 tõusmisel on ka Eesti sunnitud Lätist tulijatele eneseisolatsiooni reegli kohaldama.

"Me oleme kehtestanud selleks puhuks erandid, millal Lätist tulijate puhul Eestis karantiini kohustust eu rakendata, see tähendab siis õppuritele, töötajatele ja pererändes osalejatele," sõnas Reinsalu.

"Minu loogika Balti mullli taastamisel on selline, et meil oleks teatud üldpõhimõtted, mida me viiruse leviku loogikas rakendame riikidesiseselt Balti ruumis ja teatud põhimõtted väljast tulijatele," ütles Reinsalu.

Ta selgitas, et mulli puhul ei pruugiks Balti riigid mõne Balti riigi piirkonnas suurema viiruse leviku korral piire sulgeda. Selle eelduseks on tema sõnul teadmine, milliseid meetmeid piirkondlikult leviku tõkestamiseks rakendatakse.

"Inimlikult on arusaadav Läti soov, kellel on olnud see viirus suhteliselt madalam võrrelduna Leeduga ja Eestiga. Kui need näitajad ühtlustuvad, siis on kergem läbirääkimiste teel seda mulli taastada," lisas välisminister.

"Praegu me oleme jutskui murdepunktis, et kas meie regiooni riigid suudavad saavutada viiruse kiire leviku seiskumise ja saavutada mingisuguse platoo," sõnas Reinsalu veel.

"Siin on hästi oluline ennekõike rakendada praegu siseriiklikke meetmeid kõigis riikides, et pidurdada viiruse levikut ja siis valmistuda ette, et kui sarnasel platool pidurdumine tekib, siis mulli rakendumiseks," lõpetas ta.