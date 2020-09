Pruuli: Leedu on praegu mitukümmend korda vabam kui Eesti

Eesti Turismifirmade Liidu president Tiit Pruuli ütles reedel, et Leedu on reisimise mõttes praegu mitukümmend korda vabam kui Eesti, kuna riik lubab nakkuskordajaga 25 liikumist kõigist Euroopa riikidest.

"Kui eestlased lubavad 25 nakkekordajaga liikumist Leedu ja Soome vahel, siis Leedu tegi samaaegselt otsuse kogu Euroopale. Leedu on mitukümmend korda vabam kui Eesti praegu. Miks see nii on, ei oska ma praegu öelda," rääkis Pruuli "Ringvaates".

Pruuli märkis, et Euroopas võivad takistada ühtses nakkuskordajas kokkuleppimist muu hulgas näiteks konservatiivsemad riigid. Ta loodab, et Euroopa Liit jõuab septembri lõpus kokkuleppele.

"Ja mõistlik, kui see kokkulepe ei tuleks mitte ühe numbri peale, olgu see 20, 25 või 50, vaid nagu ühes ettepanekus ka on, et piirangud hakkavad kehtima siis, kui see on kaks korda üle EL-i keskmise. Praegu oleks kaks korda üle EL-i keskmise 92," lisas ta.

Pruuli hinnangul aga oleks kõigist reisipiirangutest tõhusam viis koroonaviiruse leviku tõkestamisel see, kui inimeste teadlikkust ja kohusetunnet tõstetakse.

"Et me saaksime aru, millised riskid meid päriselt ja tegelikult reisides ohustavad, kuidas käituda nii, et võimalikult puhaste paberitega välja tulla ja kui sa oled koju tagasi jõudnud, et sa siis tõepoolest oleksid eneseisolatsioonis, et vajadusel teeksid testi. Ja eneseisolatsioon on esimene tähtis asi, mida tuleb võtta väga tõsiselt," rääkis ta.

"Kui kevadel inimesed käitusid minu meelest väga vastutustundlikult, siis nüüd on läinud suhtumine lovkamaks. Ma kardan, et ega siin pole riigil ka muud teha, kui hakata rangemalt kontrollima eneseisolatsiooni täitmist, sest muidu me lõpuks kannatame kõik, kannatab meie väike majandus," lisas ta.

Piiranguid nimetas Pruuli turismisektorile nii majanduslikus kui ka inimlikus mõttes katastroofiks. Samas usub ta, et sektor jõuab valitsusega kompromissideni, kuidas olukord üle elada.

Soome valitsus otsustas, et senine kord, kus Eestist sai sinna sõita ilma igasuguste piiranguteta kehtib 18. septembrini. Edaspidi aga rakendub mõõdik 25 nakatumist 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul. Eesti esitas Leedule ja Lätile palve tõsta Balti reisimulli kokkuleppe raames senist 16 nakatumise lävendit ning Leedu sellega ka nõustus, kuid Läti keeldus.