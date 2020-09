Reisimisel Soome jätkub praegune kord, Läti kehtestab keskööl piirangud

Soome valitsus otsustas, et senine kord, kus Eestist sai sinna sõita ilma igasuguste piiranguteta kehtib 18. septembrini. Edaspidi aga rakendub mõõdik 25 nakatumist 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul, selgitas Reinsalu.

"See tähendab, et kui jääme alla selle taseme, siis mingisuguseid kitsendusi ei ole. Kui see aga tõuseb üle 25, siis järgnevad piirangud," rääkis ta.

Soome otsuse kohaselt tuleb Eesti nakkekordaja tõusul üle 25 olla Soome minnes karantiinis või siis alternatiivina lasta ennast testida. Soome testimine on sarnane Eesti mudeliga, mis tähendab topelttestimist riiki saabumisel ning teist korda mõni päev hiljem, ütles välisminister.

"Oluline on rõhutada, et kui nakkekordaja ka tõuseb üle 25, siis töötajatele see piirang ei kohaldu. Piirangud hakkavad kehtima neile, kes lähevad Soome isiklikes asjus, eelkõige siis turismi eesmärgil," ütles Reinsalu.

Läti keeldus mõõdikut muutmast

Reinsalu segitas, et Eesti esitas Leedule ja Lätile palve tõsta Balti reisimulli kokkuleppe raames senist 16 nakatumise lävendit, millega Leedu ka nõustus, kuid Läti hetkel veel keeldus.

"Leedu otsustab täna, et tõstab nakkekordaja 25-le ja see hakkab kehtima alates esmaspäevast (14. septembrist - toim.)," ütles Reinsalu.

Läti valitsus küll arutas Eesti ettepanekut ja teatas, et on valmis Balti mulli koostöösüsteemi muutma, aga seni, kuni seda pole muudetud, jäädakse selle juurde, tõdes Reinsalu. Läti tervishoiuamet teatab reede pärastlõunal uued andmed riikide kohta, mis tähendab Eesti puhul, et meie jaoks senine kord enam alates keskööst ei kehti. See tähendab, et laupäeval kella 00.01-st hakkavad Eestist Lätti minejatele kehtima piirangud, selgitas Eesti välisminister.

Selle kohaselt hakkab isiklikel põhjustel Lätti minejatele kehtima kahenädalase eneseisolatsiooni nõue. Lätti sisenedes tuleb täita vastav tervisedeklaratsioon ja jääda kaheks nädalaks karantiini. Kui siiski soovitakse eneseisolatsiooni lühendada, tulles tagasi Eestisse, siis on vaja sellest teavitada Läti politseid ning peab kandma maski teel karantiinikohast kodumaale.

Ka Läti puhul on rohkesti erandeid

Eneseisolatsiooni nõudest on Läti siiski vabastatud rida kategooriaid inimesi, lisas Reinsalu. Sellest on vabastatud Lätti suunduvad töötajad, kuid oluline on, et nad peavad suutma oma töötamist seal tõendada.

Teiseks on eneseisolatsioonist vabastatud kas põhi-, kesk- või kõrghariduse omandamiseks Lätti suunduvad inimesed

Kolmandaks ei kehti karantiininõue ka Lätti arsti juurde minemiseks, kui on esitada vastav saatekiri. Samuti ei ole seda piirangut sugulaste hooldamiseks või matustel osalemiseks.

Neljandaks ei kehti karantiini nõue ka Lätist läbisõitmisel, ükskõik, kas seda tehakse mööda maad, meritsi või õhu kaudu. "Läti tuleb siis läbida 12 tunni jooksul ja ööbida seal ei tohi," täpsustas Reinsalu.

Samuti tegi Läti valitsus erandi Valga-Valka elanikele, kellele jääb võimalus piiri ületada igapäevaselt, kuid järgides nõuet, et viimase kahe nädala jooksul on nad püsinud oma koduomavalitsuse territooriumil.

Kõigile neile inimeste gruppidele kehtivad täiendavad tervisenõuded: neil ei tohiks haigussümptomeid, nad peaksid hoiduma ülemäärastest sotsiaalsetest kontaktidest, ning ühiskondlikes kohtades peaksid nad kasutama näomaski.

"Ka see nõua hakkab kehtima täna öösel," märkis Reinsalu.

USA, Venemaa on suletud

Jätkuvalt on Eesti inimestele, välja arvatud kitsad grupid, sisuliselt keelatud reisimine Venemaale ja Valgevenesse. Ka USA-sse sõitmine on sisuliselt keelatud, kuna Ameerika valitsuse kehtestatud nõuete kohaselt ei tohi sinna siseneja olla viimase kahe nädala jooksul viibinud Schengeni piirkonnas.

Euroopa riikidest on EL-i kodanikele suletud Ungari, välja arvatud kitsad erandgrupid. Ukraina lubab Eestist siseneda, aga nõuab koroonaviiruse tervisekindlustust. Egiptus ja Gruusia lubavad eestlastel siseneda, kuid nõuavad PCR-testi eelnevat tegemist.

Eesti inimestele on suletud Kasahstan, Kanada, Jaapan, India, Iisrael, Hiina ja Austraalia.

Reinsalu lubas ka, et välisministeerium vastab üldisematele reisimist puudutavatele küsimustele, kuid näiteks Lätisse reisimist puudutavatele detailsemetele küsimustele vastuse saamiseks avaldab välisministeerium oma kodulehele vastavad Läti kontaktid.

Täpsemalt saab Läti rakendatavatest reeglitest lugeda Eesti välisministeeriumi kodulehelt.