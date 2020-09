USA loodeosas Oregoni osariigis on metsatulekahjude tõttu saanud evakueerimiskäsu pool miljonit inimest. Samas teatas politsei, et alustas uurimist, kas osa põlengute põhjuseks ei või olla süütamine.

"Tuletõrjujad seavad esikohale elude päästmise, mil nad võitlevad rekordilise 900 000 aakri (360 000 hektari) ulatuses metsatulekahjudega üle Oregoni," seisis osariigi avalduses. "Umbes 500 000 Oregoni elanikku on saanud evakueerimiskäsu ning see arv kasvab."

Reutersi teatel on evakueerimiskäsu saanud pool miljonit inimest veerand kogu Oregoni osariigi elanikkonnast.

Politsei kahtlustab süütamist

Oregoni politsei alustas uurimist, kas Ashlandi linna lähistel teisipäeval alguse saanud põlengu, mis hävitas sadu elumaju, põhjustas arvatavalt mitme inimese hukkumise ja sundis eavkueerima tuhandeid elanikke, võis vallandada süütamine.

Ashlandi politesiülem Tighe O'Meara ütles, et tuli sai alguse 21 000 elanikuga linnakeses, mis asub Oregoni lõunaosas, 26 kilomeetri kaugusel California osariigi piirist teisipäeva hommikul. Tuli ei põhjustanud suuri kahjusid Ashlandis, kuid levis tugeva tuule mõjul kiiresti edasi naabruskonda, Medfordi linna suunas, mistõttu on maha põlenud vähemalt 600 elumaja.

Medfordi ja sellest põjas asuva Douglase maakonna politseivõimud väljendasid kahtlusi kuulusjuttude suhtes, et tulekahjude puhkemise taga on vasak- või paremäärmuslikud grupid.

Küll aga kahtlustab Ashlandi politsei, et seal vallandunud põlengu võis põhjustada inimene. "Meil on põhjust uskuda, et sinna oli segatud inimene," ütles O'Meara. "Me jätkame kriminaaluurimist, kuni saame kinnituse, et see nii ei olnud," lisas ta.

Ashlandis puhkenud maastikupõleng oli üks kõige hävitavamaid neist kümnekonnast, mis praegu Ameerika Ühendriikide lääneosas, Oregoni, Washingtoni ja California osariigis lõõmavad, olles põhjustanud vähemalt kümne inimese hukkumise.

California maastikupõleng on nõudnud 10 elu

USA California osariigi põhjaosas lõõmav tohutu maastikupõleng on nõudnud vähemalt 10 inimese elu ja veel 16 on jäänud kadunuks, teatasid neljapäeval osariigi võimud.

Butte'i maakonna šerifi büroo uurijad leidsid neljapäeval seitse surnukeha, päev varem avastati kolm tuleohvrit.

Mitu nädalat lõõmanud tulekahju suudeti teisipäevaks umbes 50 protsendi ulatuses kontrolli alla saada, kuid tugev tuul aitas kaasa selle uuele plahvatuslikule kasvule.

Osariigis on hävinenud umbes 2000 kodu ja muud hoonet.

Sel aastal on maastikupõlengud laastanud Californias ühtekokku üle 12 500 ruutkilomeetri suuruse territooriumi ehk rohkem kui Rhode Island, Delaware ja Washington D.C. kokku. Surma on saanud 12 inimest ja hävinenud ligi 4000 hoonet.