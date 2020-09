Tallinna Tondi tänava algus saab uue näo

Veel kümmekond aastat tagasi oli õhus plaani ehitada üle Pärnu maantee kolossaalne estakaad, mis oleks alanud Pärnu maantee trammidepoo juurest ning lõppenud Tondi tänava ja Pärnu maantee ristis. Estakaad oleks olnud osa Lõunaväilast.

Kuivõrd mõni aeg hiljem aga leiti, et selline estakaad piirkonda kohe kuidagi ei sobi, liigutati Lõunavälja trass lõuna ehk Järvevana tee poole ning asuti muutma Tondi tänava alguse detailplaneeringut.

Sel nädalal Tallinna linnavalitsuse poolt heaks kiidetud detailplaneeringu järgi kerkib Tondi tänava kesklinna poolsesse otsa kolm kuue- kuni seitsmekorruselist ärimaja. Planeeringualal on praegu pimedate ühingu maja ning Olerexi tankla. Pimedate ühingu majal on aastast 2013 rekonstrueerimisprojekt olemas ning selle järgi tehakse hoone korda.

Praeguse kütusejaama asemel kerkib kuni seitsme maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoone. Selle hoone Tondi poolsesse külge võib ehitada kuni kuue korrusega ärihoone. Hoone on ette nähtud plokistada Marta tn 2/Tondi tn 14 kinnistule kavandatud hoonega, et kujuneks kesklinnale iseloomulik kinnise hoonestusviisiga tänavasein. Krundile on kavandatud püstitada trammiootekoda.

Planeeritud ala asub Kesklinna linnaosas Kitseküla asumis Marta ja Magdaleena tänava, Pärnu maantee ja Tondi tänava vahelises kvartalis.

Planeeritud maa-alal asub mitu kinnistut, millel on erinevad omanikud: Tallinna linn, Aqua Marina, SRV Real Estate, Põhja-Eesti pimedate ühing ja riik.

Detailplaneeringu koostamine algatati ja keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2011 korraldusega. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.

Detailplaneeringule peab oma heakskiidu andma ka Tallinna linnavolikogu.