Hiiumaa vald teatas, et Rõhu võtab vastutuse vallas tekkinud juhtimisprobleemide eest.

"Vallavanem peab juhtima vallavalitsuse tööd ja esindama valda parimal võimalikul viisil. Hiljutine rebase surmaga seotud juhtum ja sellele järgnenu näitab probleeme ja ebaselgust valla juhtimises," ütles Rõhu. "Vastutan valla juhtimise eest ja seetõttu olen otsustanud ametikohalt lahkuda."

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik ütles, et tunnustab Rõhu mehisust võtta juhina keerulises olukorras vastutus. "Samuti usun, et juhtimiskriisini viinud intsidendi kõik asjaolud saavad õige pea selguse," lisas Viidik. "Volikogu esimehena hindan koostööd Toomasega igati asjalikuks ja konstruktiivseks."

Volikogu arutab Toomas Rõhu vallavalitsuse liikme ametist vabastamist tuleva nädala neljapäevasel istungil.

Kärdla osavallavalitsuse haldusjuht Toomas Vannas tappis 24. augustil Kärdlas spordipoodi jooksnud rebasepoja haamrilöökidega, põhjendades, et nurka surutud loom oleks võinud käituda ettearvamatult. Augusti lõpus ütles Rõhu, et töösuhte jätkamine Vannasega pole võimalik. Kuigi esialgu andis Vannas vallale teada, et lahkub omal soovil töölt, siis hiljem otsustas ta ümber.