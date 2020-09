Kuna aastast aastasse on suvine külastajate hulk Hiiumaale suurenenud, siis küsivad hiidlased suvekuudeks mandri ja Hiiumaa vahet sõitma lisapraami, et vähendada pikki järjekordi sadamates.

Hiiumaa vallavanema asendaja Toomas Rõhu toob oma kirjas maanteeametile välja, et selle suve tipphetkedel ootasid inimesed keskmiselt kolm kuni viis tundi praamijärjekorras.

Lisalaeva küsib Rõhu jaanipäeva nädalast augusti lõpuni ning seda järgmiseks suveks.

Nimelt on pidevalt kasvanud üleveetavate sõidukite ja reisijate arv, kuid olemasolevad laevad ei suuda kõiki soovijaid teenindada ja nii tekivad sadamatesse järjekorrad.

Näiteks on sõidukite arv eelmise suvega võrreldes kasvanud 8,2 protsenti ning reisijate arv 2,9 protsenti.

"2020 suvel jäi tehtud 1846 reisist sõidukeid maha 183 reisil (ehk kümme protsenti reisidest), samas 2019 suvel jäi 1838 reisist sõidukeid maha 142 reisil (ehk kaheksa protsenti reisidest). 2018. aastal jäi 1796 reisist sõidukeid maha 116 reisil (ehk kuus protsenti reisidest)," seisab pöördumises.

Rõhu toob välja, et võrreldes omavahel 2019. ja 2020. aasta suve, siis kasvas reiside arv vaid kaheksa võrra, mis on 0,4 protsenti.

Mahajäänute hulka hinnatakse liinimeetritega, mis on aga viimasel suvel teinud hüppelise kasvu.

"Rohkematest reisidest jäi sõidukeid maha: aastaga tõusis mahajäämusega reiside osakaal kaks protsenti, kahe aastaga neli protsenti. Kogumisalale jäänud liinimeetrite arv kasvas 2020 suvel 60 protsenti (17,6 km vs. 11,0 km 2019 suvel)," kirjutab Rõhu.

Lisaks traditsiooniliselt populaarsetele reisimispäevadele nagu reede ja pühapäev, suurenes mahajäämus Rõhu sõnul Heltermaa sadamas ka esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti.

"Mahajäämuse näitajate juures tuleb rõhutada, et Heltermaa sadamaala on väike ja mahajäänud liinimeetrid ei peegelda autosid, kes ootavad sadamast väljaspool maanteel. Mahajäänud liinimeetrite arv kujuneb nii, et kui laev alustab laadimist ja autod hakkavad laeva sõitma ning sadamaalale tekib ruumi, siis hakkab kassa kohe maanteel ootavatele autodele pileteid müüma," selgitas Rõhu.