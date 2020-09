Ravimihiid AstraZeneca teatas laupäeval, et sai Briti võimudelt loa taasalustada koroonavaktsiini katsetustega pärast testimise ajutist peatamist ühe vabatahtliku haigestumise tõttu.

"AstraZeneca Oxfordi koroonaviiruse vaktsiini AZD1222 katsetused algasid ÜK-s uuesti pärast Suubritannia ravimiameti (MHRA) kinnitust, et see on ohutu," kinnitas ettevõte oma avalduses.

AstraZeneca teatas kolmapäeval, et "peatas vabatahtlikult" oma koostöös Oxfordi ülikooliga arendatava koroonavaktsiini katsetused pärast seda, kui üks vabatahtlik seletamatult haigestus.

Vaktsiini ohutuse hindamiseks moodustati sõltumatu komisjon ning nii ettevõte ise kui maailma terviseorganisatsioon kirjeldasid seda rutiinse tegevusena.

Komisjon "lõpetas oma uurimise ja soovitas MHRA-le, et katsetustega jätkamine on ohutu," teatas AstraZeneca.

AstraZeneca vaktsiinikandidaat on üks üheksast üle kogu maailma, mis on hilises kolmanda inimkatsetuse faasis.

USA-s alustas ettevõte 31. augustil tosinas linnas üle kogu riigi 30 000 vabatahtliku värbamisega ning vaktsiini testitakse ka Brasiilias ja mujal Lõuna-Ameerikas.

AZD1222 vaktsiin kasutab nõrka tavalist külmetust tekitavat adenoviirust, mis on arendatud hoidma tagasi proteiini, mida COVID-19 koroonaviirus rakkude ülevõtmiseks kasutab.

Pärast vaktsineerimist hakkab inimkeha seda proteiini tootma, mis paneb omakorda immuunsüsteemi koroonaviirust ründama, juhul kui inimene hiljem nakatub.

"AstraZeneca on pühendunud vaktsiinikatsete vabatahtlike ohutuse tagamisele ning ravimikatsetuste kõrgeimate standardite jälgimisele," seisab ettevõtte laupäevases avalduses.

"Ettevõte jätkab koostööd tervishoiuametnikega üle kogu maailma ning juhendub sellest, et alustada uute kliiniliste katsetustega, mis võimaldaks vaktsiini jagada laialdaselt, õiglaselt ja pandeemia ajal ilma kasumit teenimata."