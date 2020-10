Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi ütles, et kuigi Euroopa ravimiametile on esitanud oma vaktsiinide kohta andmeid kaks ettevõtet, ei ole välistatud, et neist kummagi arendatav vaktsiin ei osutu kasutusele võtmiseks piisavalt tõhusaks ja ohutuks.

Eesti ja Soome loodavad esimesed koroonavaktsiinid saada juba aastavahetuse paiku või uue aasta alguses. Suvi kinnitas "Ringvaates", et tõepoolest on vihjeid esimeste vaktsiinide võimaliku saabumise kohta. Ta selgitas aga, et vaktsiinidega on protseduurid veel pooleli.

AstraZeneca ja Pfizeri/BioNTech on edastanud Euroopa ravimiametile juba hindamiseks andmeid oma vaktsiinide kohta.

"Euroopa ravimiamet aitab tootjal neid andmeid vaadata ja hinnata. Ravimiarenduses on etapid - kõigepealt arendatakse ravim, siis testitakse loomadel ja siis inimestel. Aga praegu on kõikidel arendajatel inimuuringud alles pooleli. Tavaliselt on müügiloa taotluse sisseandmise ajaks kõik uuringud lõpetatud ja antakse üle mahukas pakett. Aga praegu antakse juba ette neid andmeid jupiviisiliselt, et seda protseduuri kiirendada," selgitas Suvi.

Seda, kas kahe töös oleva vaktsiiniga läheb ka kõik hästi ja need tõepoolest turule jõuavad, ei oska Suve sõnul praegu keegi öelda.

"See on võimalik, et ükski neist ei osutu piisavalt tõhusaks, ohutuks, kvaliteetseks. Nii et see on võimalus. Selle jaoks ongi vaja hindamisprotseduuri. Euroopa ravimiametis on suur töörühm, kus on väga targad inimesed, kes võtavad vaktsiini üksipulgi lahti ja hindavad iga aspekti. Nii et on võimalik, et ta mingis aspektis kukub läbi," rääkis ta.