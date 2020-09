Teistes Euroopa riikides valivad rohelised oma erakonnale sageli kaks juhti – naise ja mehe. Nii on see nüüd ka erakonnas Eestimaa Rohelised.

"Rohelised ju räägivad hästi palju võrdõiguslikkusest ja see on meile oluline ja siis me otsustasime seda näidata ka iseenda sees," ütles Izmailova.

Kaspar Kurve sõnul on roheliste esmane ülesanne kasvada keskkonnaliikumisest tõsiseltvõetavaks poliitiliseks jõuks.

"Eestimaa rohelised on tegelenud vaid keskkonnateemaga Me kindlasti jätkame nende teemadega. Aga me peame oma ampluaad oluliselt laiendama Ma annan aru, milline on meie imidž Eestimaa inimeste seas – me ei ole väga tõsiseltvõetavad," rääkis Kurve.

Kurve ütles, et rohelised teevad ettevalmistusi kohalikeks valimisteks ning ei välistanud valimisliitudes osalemist, kuid suuremates keskustes võiksid rohelised kandideerida oma nimekirjaga.

Järgmine eesmärk on pääseda riigikokku ja jõuda valitsusse, ütles Kurve. Tema hinnangul on jäänud roheliste senised valimistulemused kehvaks seetõttu, et erakond pole kuigi täpselt suutnud sõnastada oma poliitilisi eesmärke.

"Loomulikult ei hakka otsustama ainult mina ja Züleyxa ainuisikuliselt roheliste poliitikat. Seda teeb meil ikkagi volikogu, aga indikatsioon vasakpoolsemaks majanduspoliitikaks, liberaalseks maailmavaateks inimeste sotsiaalse õigluse teemadel meile praegu on antud," ütles Kurve.

Praegu pole veel täpselt selge, kuidas erakonna juhtimine ja teemad kahe juhi vahel jagunevad.

"Me oleme rääkinud ka sellest, et keskkonnateemad jäävad vast pigem minu kanda. Kasparit huvitavad sotsiaalteemad jällegi rohkem," ütles Izmailova.

Laupäevasel üldkoosolekul valiti ka erakonna uus juhatus ja volikogu.